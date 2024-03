Lanzaron agua caliente a mujer que caminaba en la calle: Nueva York salvaje

A una mujer le lanzaron una taza de agua caliente cuando caminaba en una calle en Midtown Manhattan (NYC) ayer al comenzar el día, en un aparente ataque “al azar”.

La víctima no identificada de 27 años caminaba cerca de West 35th Street y 8th Avenue, cerca de Penn Station y Madison Square Garden, alrededor de las 8:30 a.m. del miércoles cuando un hombre no identificado se acercó a ella y le arrojó una taza de agua caliente, dijo la policía de Nueva York.

El agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido. La víctima fue atendida por quemaduras leves en el cuerpo. El ataque fue aleatorio y no hubo interacción previa entre los involucrados, destacó Pix11.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia “al azar” es constante en Nueva York, mayormente en calles, parques, buses y el Metro de Nueva York. En febrero dos personas murieron al ser alcanzadas por aparentes “balas perdidas” en estaciones en El Bronx. También una turista brasileña fue alcanzada por un disparo en medio de un supuesto robo en una tienda en Times Square y otro visitante de ese país resultó apuñalado en Queens.

En otro caso similar, el mes pasado una mujer fue golpeaba en la cabeza con un bate de béisbol cuando caminaba por una acera en Chelsea, Manhattan. Días después una pasajera acuchilló a un taxista en el cuello cuando él intentó cobrarle el pago del viaje en Queens (NYC).