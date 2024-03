Canelo Álvarez se olvida del boxeo y se estrena como productor de cine con ‘The Long Game’

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se ha convertido en uno de los pugilistas más exitosos e importantes de todo el mundo gracias a la gran cantidad de triunfos y títulos que ha alcanzado a lo largo de su carrera y que le han permitido poder estar en la élite de los libre por libra; a pesar de esto se ha encargado de impulsar otros negocios que le permitirán seguir generando ingresos aún cuando se retire profesionalmente.

Uno de los que más está tratando de llevar a nuevos horizontes es justamente el de la rama del cine, debido a que el Canelo Álvarez se está desempeñando actualmente como productor ejecutivo de la película ‘The Long Game’; esta cinta está siendo dirigida actualmente por Julio Quintana y se estrenará el próximo mes de abril en las salas de cine de los Estados Unidos.

Esta producción cinematográfica en la que está trabajando el campeón de los pesos supermedianos está basada en el libro Mustang Miracle, de Humberto G. García, que cuenta la historia de cinco caddies méxico-estadounidenses que se encargan de fundar un campo de golf de la ciudad de Texas y que terminan ganando el campeonato estatal de este deporte en el año 1957.

“Desde la primera vez que vi The Long Game me inspiré para brindar todo el apoyo que fuera necesario. Conecté con la película en muchos niveles y estoy emocionado de que el público sepa más sobre historias reales dentro de la historia de los deportes que no se han contado”, expresó el Canelo Álvarez que ha demostrado un profundo amor por el golf en los últimos años de una manera competitiva.

“Estoy orgulloso de ser parte de un equipo que comparte la historia de cinco mexicano-estadounidenses con determinación, impulso y pasión para crear su propio viaje. Esta película es una inspiración para la comunidad del golf y el mundo”, agregó el pugilista en su comunicado.

The Long Game está siendo protagonizado por Jay Hernandez, Dennis Quaid, Cheech Marin, Julian Works, Paulina Chávez, Jaina Lee Ortiz, Brett Cullen y Óscar Núñez, quienes representan a cada una de las figuras de esta historia que cuenta un hecho que marcó un antes y un después para el golf en los Estados Unidos.

