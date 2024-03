Santiago Giménez se olvida de la Eredivisie y revela el torneo en el que desea jugar

El delantero mexicano y principal figura del Feyenoord de la Eredivisie, Santiago Giménez, sorprendió a todos sus seguidores y especialmente a los del equipo europeo al revelar cuál es el país en el que siempre ha querido jugar a lo largo de su carrera y por el que incluso dejaría los éxitos que ha conseguido dentro del equipo de los Países Bajos.

Durante una entrevista ofrecida para Emanuel ‘Tito’ Villa y David Faitelson, de TUDN, el jugador habló sobre la posibilidad de abandonar el Feyenoord en el que se ha convertido en toda una figura dentro del viejo continente y reveló cuál es el país en el que desea poder jugar desde joven; siendo LaLiga de España el torneo escogido por el delantero azteca y por el que estaría dispuesto a ponerle fin a su carrera en Países Bajos.

“Creo que por ser latino, por ser mexicano me gustaría LaLiga de España y la que mejor me vendría, te lo digo personal. Puede ser Alemania o Inglaterra, no sé, una de esas; después no sé, no tengo idea, pero es lo que yo creo”, expresó el jugador de la selección mexicana en sus declaraciones.

“De gustos sí me gustaría España porque siento que es lo más parecido a Latinoamérica. (En Alemania) no sé si tanta rivalidad, en fútbol sí (con Países Bajos), la verdad es que… mi padre siempre trata de ser mesurado con el proceso, llevarme de la mejor manera y entiendo perfecto eso y al final no tengo la respuesta de en qué liga me irá mejor, en qué no, eso no puedo saberlo”, agregó el artillero.

Giménez también aseguró que haber tomado la decisión de permanecer en el Feyenoord ha sido lo mejor para poder desarrollar su carrera como profesional y así poder tomar experiencia de grandes torneos como la Champions League de la UEFA; aseguró que sigue trabajando para poder crecer como delantero y poder tener cada vez mayores resultados.

“Las preguntas eran cuál es el siguiente paso, espérate estoy aquí apenas empezando mi carrera. Siempre he tenido esa mentalidad en que los tiempos de Dios son perfectos, que hay que tener paciencia, disfrutar el momento, porque estoy disfrutando mucho en Rotterdam”, enfatizó.

“Creo que sí la gente está más apurada que yo, porque estoy paciente de que va a llegar, estoy tranquilo”, indicó con respecto a los constantes cuestionamientos sobre si pronto dejará al Feyenoord que por respeto a lo realizado en su primer año decidió renovarle contrato, además de que, en voz del directivo Deniss te Kloese, no lo iban a “regalar”, concluyó Santiago Giménez en sus declaraciones.

