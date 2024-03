Tim Bradley lanza dardo contra Ryan García: “No es un peleador, es una celebridad”

El antiguo campeón mundial de boxeo, Tim Bradley, decidió hablar sobre la reciente polémica que ha marcado la carrera del boxeador mexicoamericano Ryan García al lamentar la situación que está atravesando y afirmó que el pugilista sólo desea convertirse en una celebridad al alegar que no está plenamente centrado en su carrera profesional y solo busca estar en el centro de las noticias.

La declaraciones de Bradley ocurren justo unos días después de que Ryan García realizara una serie de acciones por medio de sus redes sociales que generaron el rechazo de sus aficionados al afirmar que había muerto; junto a estas palabras también destacó que el combate que tiene previsto el mexicoamericano contra Devin Haney no se realizará.

“Ryan García no es un peleador, es una celebridad y Hollywood se saldrá con la suya. Es triste, porque no hay nadie cercano a él que pueda decirle la verdad y ayudarlo”, expresó Bradley durante una entrevista ofrecida para ProBox TV en la que aseguró que la carrera profesional del pugilista se ha convertido en un circo al no dedicarse a desarrollar su proceso, sino más bien en convertirse en el centro de la mirada para los aficionados y medios de comunicación.

“Él sabe que va mal y esa es la razón por la que siempre menciona a Dios. Creo que está pidiendo ayuda a gritos porque realmente no quiere hacer esto. Él sólo quiere el dinero y le encanta el estilo de vida de las celebridades, pero realmente no quiere boxear”, agregó Bradley en la entrevista.

El excampeón mundial también aseguró que Ryan García no tiene ninguna necesidad de tener que subir a un cuadrilátero para poder enfrentarse contra algún rival debido a que genera grandes ingresos económicos fuera de la actividad deportiva que lo convierten en uno de los mejor pagados.

“Se puede decir por su voz y por la forma en que habla que está nervioso. Puedes sentir la ansiedad en su discurso. Una vez más, él no quiere hacer esto. Él disfruta la parte del dinero. Gana un montón de dinero fuera del boxeo. Realmente no tiene que hacer esto, pero parece obligado a hacerlo”, enfatizó.

“Está yendo por el camino equivocado. Es triste, no creo que esta pelea suceda. Veo su cara y su físico y no parece que esté entrenando. Saldrá gravemente herido si sigue actuando de esta manera”, concluyó Bradley en sus declaraciones contra Ryan García.

