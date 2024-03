César ‘Chelito’ Delgado lanza dardo contra el Cruz Azul de Anselmi: “Nosotros jugábamos mejor”

La Máquina de Cruz Azul se ha convertido en este torneo Clausura 2024 en uno de los equipos más fuertes en la primera mitad del campeonato gracias a un esquema de juego encabezado por el técnico Martín Anselmi que los ubica en la segunda posición de la tabla de clasificación del campeonato azteca con un total de 22 puntos gracias a un total de siete victorias que es permiten soñar con su pase a la Liguilla.

El equipo ha cambiado drásticamente su esquema de juego y los miembros de la plantilla están rindiendo de una mejor manera para poder alcanzar los triunfos pertinentes que les permitan luchar por el título de campeón de la Liga MX; a pesar de esto el histórico jugador cementero, César ‘Chelito’ Delgado, no se mostró muy convencido de lo que está viviendo el club actualmente y lanzó unas duras declaraciones contra el entrenador.

Estas declaraciones las realizó durante el programa Línea de 4 transmitido por TUDN, donde Chelito Delgado decidió comparar al Cruz Azul de su época con el de la actualidad y destacó que no tienen las mismas cualidades competitivas; alegó que desde las gradas era un espectáculo poder ver a la plantilla de celeste en la que él jugaba cuando se desempeñaba como profesional.

“Nosotros jugábamos mejor. Había mucha calidad individual, acá no digo que no allá calidad individual, pero hay mucho movimiento mecanizado como se juega el fútbol actual. Está bueno, es lindo, pero vos fíjate que no hay jugadas espectaculares, jugadas de jugadores que te cambien el ritmo o el rumbo del partido”, afirmó en sus declaraciones.

El otrora jugador de la Máquina de Cruz Azul aseguró que este fenómeno que se está viendo con los cementeros del fútbol mecanizado no ocurre exclusivamente en la Liga MX, sino que también pasa en varias competencias como el balompié argentino y culpó esta serie de planteamientos y nuevos métodos a diversos entrenadores argentinos como el propio Martín Anselmi.

“Está faltando un poco de eso (jugadas espectaculares) porque están estos entrenadores jóvenes, modernos, que hacen todo mecanizado, está bueno porque el equipo adopta muy bien, pero hay que tener cuidado de que el equipo no se canse de todos esos movimientos mecanizados”, resaltó Delgado.

Chelito Delgado, canterano de Rosario Central, formó parte de Cruz Azul entre los años 2003 y 2007; durante esa época no logró conquistar el título de la Liga MX a pesar de haber formado parte de un equipo repleto de estrellas.

