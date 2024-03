Federico Valverde revela quien es el verdadero ídolo del fútbol de su hijo

El futbolista uruguayo y una de las principales figuras del Real Madrid, Federico Valverde, se ha consagrado como uno de los mejores mediocampistas de la actualidad gracias a su impresionante capacidad de juego dentro del campo y esto le ha permitido poder convertirse en un verdadero ídolo para una gran cantidad de jóvenes en todo el mundo.

El jugador mantiene también un estricto esquema de trabajo junto al staff técnico en el que también se junta su mecanismo de alimentación para tener una importante condición física y así poder apoyar a los blancos para alcanzar la victoria en cada uno de los duelos que disputan en LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

A pesar de todo esto recientemente se viralizó una declaración del propio Federico Valverde que revelaba que a pesar de ser toda una estrella dentro del Real Madrid no es el máximo ídolo del fútbol para su hijo Benicio; al ser cuestionado por una periodista brasileña en la Champions League el uruguayo sorprendió a sus seguidores al revelar que el futbolista favorito de su hijo es su compañero brasileño Vinicius Jr.

“Es muy querido por nuestra familia”, comenzaba diciendo Fede Valverde para responder al cuestionamiento de la periodista; posterior a eso fue cuando dio a conocer la noticia de que su hijo se consideraba un verdadero fanático del brasileño.

“Sí, no sabría si decirte que lamentablemente o si está bien. Al final, me encantaría que un día me dijera que yo soy su ídolo, pero no lo soy, es Vini. Lo dice muchas veces, de día, de noche, cuando viene a ver al Real Madrid. Viene a verle a él, no a mí. No pasa nada, lo tengo muy asumido. Estoy contento”, expresó el charrúa.

“Benicio le mira a Vinicius con otros ojos, con otra admiración, y esto es muy bonito”, concluyó el mediocampista del Real Madrid en sus declaraciones.

Valverde, de 25 años, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de toda la plantilla merengue al disputar los 27 partidos que se han realizado hasta la fecha; durante este lapso ha logrado marcar un gol y brindado cuatro asistencias.

Actualmente el Real Madrid se ubica en la primera posición de la tabla de clasificación de LaLiga de España con un total de 66 puntos y a un total de cinco unidades de ventaja sobre el FC Barcelona.

