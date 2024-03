Emma Stone se lleva el Óscar a la mejor actriz por su papel en “Poor Things”

La prensa se mostró completamente sorprendida al escuchar el nombre de Emma Stone como ganadora del Óscar en la categoría de mejor actriz por su papel de Bella Baxter en la cinta “Poor Things”. Esta era una terna competitiva, sí, pero en la que ya muchos veían el Óscar en manos de Sandra Hüller por “Anatomy of a Fall”.

El resto de nominadas en esta categoría eran: Annette Bening por “Nyad”, Lily Gladstone en la cinta “Killers of the Flower Moon” así como Carey Mulligan por su personaje en “Maestro”.

La sorpresiva reacción de Stone ante esta premiación refleja la misma sorpresa del público y de la prensa extranjera, que no la esperaba como ganadora, pero que al mismo tiempo la celebra porque sigue siendo una gran actriz en esta industria.

No se desestima el trabajo de la actriz, Stone, porque realiza un trabajo digno de resaltar, sin embargo muchos consideran que su victoria dará mucho de qué hablar porque además de Hüller se hablaba de Lily Gladstone por “Killers of the Flower Moon” como posible ganador en esta categoría, ya que gran parte del drama de esta proyección recae en su actuación.

Stone ni siquiera parece lista para dar una declaración acorde a su victoria en una categoría tan importante en esta ceremonia, otro hecho que muchos toman como una confirmación de que no esperaba este reconocimiento para sí.

