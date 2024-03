Manelyk González dice que Maripily Rivera es la “manzana podrida” del cuarto Tierra y Thalí García reacciona

En la gala de este domingo de ‘La Casa de los Famosos’, la creadora mexicana de contenido Manelyk González consideró que Maripily Rivera es “la manzana podrida” del cuarto Tierra. La opinión de la ex Acapulco Shore fue apoyada por Thalí García.

Durante el show de esta noche, afirmó: “Si se va antes Maripily, que es la manzana podrida, ya, todo va a estar bien. Está contaminando a Ariadna”.

Fernando Lozada, quien participó también en la transmisión, explicó que él no cree que Maripily Rivera sea la que esté dañando el juego, ya que considera que son varios los que están teniendo una actitud negativa. “Para un pleito se necesita más de una persona, no es una, son todos”.

Manelyk González habla de Maripily Rivera

Manelyk: “Si se va antes Maripily que es la manzana podrida, ya todo va a quedar bien”



Fernando: “Yo no considero a Maripily la manzana podrida” #LCDLF4 pic.twitter.com/yl6SSY2fwq — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 10, 2024

¿Cuál fue la sorpresa? Thalí García respaldó a Manelyk González y por eso en su cuenta en X indicó: “Mane sí sabe: la manzana podrida es… Mane, gracias, bebé, tu siempre tan puntual”.

La opinión de la actriz causó revuelo en X, ya que muchos la apoyaron, pero también hubo quienes la criticaron por ir en contra de la boricua.

“Mane siempre diciendo verdades, fuera Maripily, se acaba el problema”, “Thalí, no hables de manzana podrida, si tú fuiste la que abandonaste la casa y no soportaste. Así que la manzana podrida eres tú”, “Amor, pero no fuiste capaz de salirte del grupo aun sabiendo que era la manzana podrida, jugar sola o que se fueran contigo los que te apoyaran. Se quejan, pero no hacen nada, quejarse o bochinchar y le hiciste caso a Lupillo y te fuiste, pero de la casa”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Justamente este domingo, Thalí García se acercó a las afueras de la casa y le envió un mensaje a los integrantes del cuarto Tierra, pero excluyó a Maripily.

“Pedro, Lupe, aquí está Thalí, los amo y los extraño. Tierraes lo más fuerte, el público los ama, el ganador está en Tierra, enfóquense, Lupe, piensa muy bien a quién vas a salvar, acuérdate que al igual que tú yo solo tengo una palabra, aquí estoy firme desde que pateé la puerta y salí”, dijo.

A Clovis Nienow le comentó: “Te quiero, hermano, no viniste a tener novia. Cuiden al team original”.

Después comentó: “Romeh, aquí está la leona cuidando al equipo, pero dejen de ser desleales entre ustedes, todavía pueden llegar juntos a la final. El público los ama, es la temporada más vista, échenle ganas, cuídense, respétense, los amo y los extraño”.

Sigue leyendo:

· El Potro Caballero apuesta por Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’ ¿Y Alfredo Adame?

· Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 7 de marzo

· Nominados de ‘La Casa de los Famosos 4’: un sacudón ocurre en el reality show de Telemundo