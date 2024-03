Daniela Navarro llama mentirosa a Aleska Génesis: ‘Le gusta difamar a otras personas, como a mi amiga Gaby Espino’

La actriz venezolana Daniella Navarro estuvo como invitada este lunes en la gala de eliminación del reality show ‘La Casa de Los Famosos 4’, en donde compartieron imágenes de Aleska Génesis, quien habló de su ruptura con el cantante Nicky Jam.

En una reciente conversación que tuvo la modelo, dijo que el intérprete de ‘Travesuras’ y ella tuvieron una relación tóxica porque él le bloqueó a todos los hombres que tenía en su teléfono.

Todo este ambiente hizo, según la versión de Aleska Génesis, que se separaran, pese a que él se veía muy enamorado e incluso se mostró interesado en pedirle matrimonio.

Este relato fue mostrado en la gala de este lunes y Daniella Navarro, actriz, no dudó en reaccionar en el show.

Según afirmó la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 4’ la anécdota de Aleska Génesis no es verdadera, pues solo busca perjudicar a Nicky Jam.

“Perdóname, Aleska le gusta hablar y difamar a otras personas como mi amiga Gaby Espino, pero ella está diciendo mentiras. A ti Nicky te bloqueó todos los contactos porque coqueteabas con todos y volviste con tu exnovio, echa el chisme como es, Aleska. Así que no estoy de acuerdo porque está mintiendo. A mí las mentiras no me gustan”, comentó.

En su declaración también indicó: “Si ella es tan directa y tan precisa, y es capaz de difamar, inventar cuentos de otra persona, que vaya directo con la verdad”.

Aleska Génesis se ha convertido en uno de los personajes más controversiales de esta edición, pues poco antes de formar parte del reality show estuvo presa en México por una acusación de robo que fue desestimada.

Al estar en la competencia, ha hablado de su ruptura con Nicky Jam y con el empresario venezolano Miguel Mawad, con quien vivió una mediática ruptura, caracterizada por la filtración en redes de videos íntimos.

También ha protagonizado intensos momentos en el programa de telerrealidad al tener encontronazos con Cristina Porta y Maripily Rivera.

