Miguel Herrera tras su empate ante Pumas de la UNAM: “Los tres penales fueron penales”

El director técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel ‘Piojo’ Herrera, afirmó que el empate 3-3 que registraron este domingo ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Universitario resultó ser bastante positivo para su equipo a pesar de que existió mucha duda por parte del equipo contrario debido a que los tres tantos que marcaron en el encuentro ocurrieron por la vía del penal; un hecho que les permitió poder salvar un valioso punto en la jornada 11 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde aseguró que cada uno de los tres penales fue pitado de manera perfecta por el árbitro principal y a pesar de que los Pumas aseguraron que fueron “dudosos” se comprobó que cada una de las faltas fue bien pitada; asimismo defendió cada uno de los tantos que terminaron logrando conseguir el empate en el marcador final.

“Los tres penales fueron penales, podrán ser dudosos pero son penales. Pero nosotros seguimos con la capacidad de hacer goles, aunque al final hacemos la jugada para ganar el partido. Recibimos goles muy inocentes, pero hay que seguir trabajando”, expresó el estratega de los Xolos de Tijuana en sus declaraciones.

“De los penales no hay ninguno dudoso, en los penales siempre va a haber polémica así estén muy claros o no, pero estos no son dudosos. La primera es un codazo a la nariz, la siguiente es una mano y la siguiente el portero golpea con la rodilla en la cabeza de nuestro jugador, esas acciones no son culpa nuestra”, afirmó Herrera al ser cuestionado por los medios de comunicación presentes.

Para finalizar el Piojo Herrera mostró su total rechazo por la decisión de la directiva de la Liga MX en realizar este encuentro ante los Pumas de la UNAM al mediodía en el Estadio Universitario; destacó que esta medida se realizó en un “horario inhumano” que genera un agotamiento extremo en todos los futbolistas presentes en el terreno de juego y asimismo ocasiona una disminución en el rendimiento de ambas oncenas para brindar el mejor espectáculo posible.

“Yo creo que este horario es inhumano, vean nada más cómo terminaron los dos equipos. Con el calor que hace y la altura de la Ciudad de México no hay espectáculo, caen goles pero al final ambos equipos terminan caminando, se rompe totalmente el partido”, concluyó el entrenador de Tijuana.

Sigue leyendo:

–Chivas atento: Roberto Alvarado admite que el equipo no tiene la contundencia suficiente en el Clausura 2024

–Ulises Rivas no cree en una crisis dentro de Pumas de la UNAM y apunta al duelo contra Xolos

–Javier Aguirre asegura que Rafael Márquez es el candidato perfecto para dirigir al FC Barcelona