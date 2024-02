Ángela Aguilar realiza una confesión: “La gente no se imagina que me gusta la Maruchan”

Ángela Aguilar es una de las mujeres más importantes de la música regional mexicana. La intérprete es además parte de la dinastía Aguilar, una familia que ha hecho historia en el cine y la música mexicana. Su nombre también es sinónimo de respeto, porque pese a los escándalos que han querido dañar su imagen, ella se mantiene firme y fiel a sus principios.

Sin embargo, todo lo anterior no limita el hecho de que sus fans y sus haters quieran saber mucho más de ella. Por esta razón, hasta los datos más sencillos levantan curiosidad. Entonces, ahora, después de su paso por la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro, el público se ha enterado de que la hija de Pepe Aguilar es fan de las sopas Maruchan.

VIDEO: Ángela Aguilar dice haber madurado por necesidad, tras varios comentarios de odio en su contra

Así lo desveló la interprete cuando un periodista de Mezcalent le preguntó, qué es lo que la gente ni se alcanza a imaginar de ella. “La gente no se imagina que… soy simpática, no; la gente no se imagina que me gusta la Maruchan”. “La sopa instantánea. Me fascina y es lo único que pido en mi catering”. Entre risas agregó que esto es lo que la mantiene flaca.

Con 20 años de edad, la cantante tiene alrededor de tres álbumes musicales. Muchos vibran al escuchar a la intérprete cantar canciones como “Dime cómo quieres”, “Qué agonía” y “En realidad”.

Shaila Dúrcal está molesta con Ángela Aguilar por la nueva versión de “La Gata Bajo La Lluvia” con Steve Aoki

Thalía y Ángela Aguilar a dueto

“Troca” es la canción que Thalía y Ángela Aguilar interpretarán a dueto. El tema se lanzará el 8 de marzo y ya está dando mucho de qué hablar.

Hay quienes celebran este dueto, pero también hay quienes sin haber escuchado la canción entera piensan que este tema podría no favorecerle a la joven intérprete. Pero más allá de cualquier comentario a favor o en contra, lo que sí nos queda claro es que ya el público está ansioso por conocerla la letra entera de esta canción.

Sigue Leyendo más de Ángela Aguilar aquí:

· Ángela Aguilar disfruta de un día en la playa y comparte fotos en bikini

· Ángela Aguilar deslumbra con un ceñido vestido rojo que marcan sus curvas de forma perfecta

· Ángela Aguilar viajó a Cuba para promocionar su nuevo álbum