Wanda Nara cuenta su versión sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué: “Hay mil cosas”

El lanzamiento del nuevo álbum de la cantante colombiana Shakira ‘Las mujeres ya no lloran’ ha despertado nuevamente la polémica que tuvo hace un tiempo con su antigua pareja el futbolista Gerard Piqué por la traición amorosa que le realizó al mantener un noviazgo con Clara Chía Martí.

Este hecho ha generado que diversas personalidades vinculadas al mundo deportivo hablen sobre este tema y una de ellas fue la modelo y novia del delantero argentino Mauro Icardi, Wanda Nara, quien se pronunció sobre la situación que ha tenido que vivir la barranquillera a lo largo de su tiempo de separada con el antiguo jugador del FC Barcelona.

Durante una entrevista ofrecida para el programa ‘Olga en vivo’, Wanda Nara decidió revelar los motivos por los que ella siente que se registró el declive en la relación entre la cantante y el antiguo futbolista que puede verse reflejada en todas las actividades de pareja que poseen la misma mecanica.

“Hay mil cosas. Se tienen que realizar para poder tener la posibilidad de decirles ‘un besito, me voy’. Y, si se quieren quedar, está bien, pero se quedan porque no tienen otra cosa (…) Están acostumbradas a la fiesta, a los eventos, a tener el dinero… Pero sin él no eres nada. Están vacías”, expresó la modelo y antiguo participante de MasterChef Celebrity Argentina al destacar las dificultades que existen cuando eres la pareja de una personalidad tan importante dentro del mundo del deporte.

“Por eso Shakira se separó de Piqué. La mujer tiene que trabajar, tiene que hacer algo, no digo que sea famosa, pero hay mil cosas. Soy refeminista… La mujer del futbolista ocupa un lugar muy importante, porque no sale, no tiene fiesta, no pueden hacer esto o lo otro. ¿Entonces qué hace? Está en casa tomándose un mate”, agregó Wanda Nara al asegurar que se entiende claramente que la personalidad de Shakira no es la de ser una simple “esposa trofeo” ni tampoco la de ver únicamente el éxito de su pareja.

Para finalizar, Wanda Nara afirmó que no desea que sus hijas tengan este estilo de vida y que las mujeres deben adaptarse para poder vivir felices junto a sus parejas pero también ser emprendedoras.

“Las mujeres de los jugadores están con su ‘peor es nada’ porque después de eso… Estás con un mega crac por más que te cague, ¿con quién vas a ir? (…) Si nunca trabajaste, si nunca hiciste otra cosa, si nunca saliste de tu casa… Y bueno, me hago la que olvido. También está bueno que la mujer sea la que sale, es un ejemplo que, si tienes hijos, les das. Si hoy viene mi hija Francesca y me dice que se enamoró de un mega crac y se va a vivir a Hungría, me muero como madre. Tantos colegios y educación para que se quede en su casa esperando”, concluyó.

