Julián Quiñones sale en respuesta de los insultos: “Con mis hijas no se metan”

El delantero colombiano y naturalizado mexicano de las Águilas del Club América, Julián Quiñones, decidió acabar con el silencio para hablar sobre los fuertes insultos racistas que recibió en el triunfo 3-0 del cuadro azulcrema ante las Chivas Rayadas de Guadalajara correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Por medio de una publicación en las historias de su cuenta en la red social Instagram el artillero del cuadro de Coapa decidió responder a los insultos racistas, aunque sorprendentemente no fue para defenderse sino para defender a su esposa y sus hijas; en el mensaje solicitó a la afición contraria que no ataque a sus niñas debido a que ellas no tienen nada que ver con el esquema de juego que se vive en el terreno.

“Cualquier persona que tenga hijos saben que los hijos son lo más sagrado, solo por eso pongo este mensaje, a mí pueden decirme lo que quieran, pero con mis hijas no se metan y espero a todas las personas que me mandan mensajes insultando a mis hijas nunca les toque”, escribió Quiñones en la plataforma digital.

Mensaje de Julián Quiñones a través de su Instagram sobre los insultos que están recibiendo él y su familia.



¡ESTAMOS CONTIGO, JULIÁN! pic.twitter.com/QBEf7jp79j — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) March 10, 2024

Julián Quiñones también aseguró que él es muy fuerte cuando se trata de su capacidad mental y que no le afectan en ninguna medida los insultos que son dirigidos en su contra por el color de su piel; al contrario afirmó que se siente bastante orgulloso de sus raíces.

“No me estoy quejando porque soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto, y más si se trata de mi color de piel que son los mensajes más frecuentes que recibo”, concluyó el delantero colombiano.

Estas declaraciones por parte del delantero de las Águilas del América ocurre poco después de que la propia Concacaf expresara su rechazo por los insultos racistas en su contra y detalló que no aceptará ningún tipo de ataque de este tipo contra ninguno de los jugadores de los diversos equipos que forman parte de su jurisdicción.

Las Águilas del América se enfrentará el próximo miércoles 13 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante las Chivas Rayadas de Guadalajara para tratar de definir su pase a la siguiente ronda de la competencia.

