Fernando Ortiz lanza dardo a Rayados de Monterrey tras su victoria: “No me gusta cómo jugamos”

El director técnico de Rayados de Monterrey, Fernando Ortiz, se mostró claramente disgustado en la conferencia de prensa posterior al triunfo 2-1 que registró el equipo este domingo ante Mazatlán FC en el duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y con el que lograron mantener el invicto para poder tomar el liderato del campeonato de manera solitaria al sacar ventaja a las Águilas del Club América.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre el resultado obtenido, el entrenador de La Pandilla aseguró que no le gustó la forma en la que jugó el equipo este duelo ante Mazatlán a pesar de haber logrado el triunfo debido a que el cuadro de Sinaloa logró hacer muchas llegadas de peligro a su portería y por poco logran darle la estocada a Rayados de Monterrey.

Asimismo decidió darle mérito al planteamiento de juego que aplicó el Mazatlán FC, que a pesar de ubicarse en el puesto 15 de la tabla de clasificación mostró una fuerte entrega y compromiso por parte de cada uno de sus jugadores que fueron los encargados de complicar el partido para Rayados.

“A mí no me gustó cómo jugamos, sacamos un resultado positivo a un gran rival, de lo que yo vi rápido, le ganamos a un gran rival, pero tenemos que corregir muchísimas cosas, se ganó, seguimos sumando, pero tenemos que corregir… que no vuelva a suceder lo que está pasando. No nos olvidemos que este rival hizo buenos partidos a muchos equipos y ha ganado a otros equipos que considerábamos que estábamos ahí arriba”, expresó el estratega.

“En muchos partidos se sufre, en muchos no se sufre… en líneas generales y en un análisis rápido a mí no me gustó cómo jugamos. Es la realidad. De lo que yo vi rápido, al no estar conforme, le ganamos a un gran rival. Tenemos que corregir muchísimas cosas”, agregó Ortiz.

Es importante resaltar que Fernando Ortiz realizó importantes cambios en el encuentro como los de Sergio Canales, Jesús Corona, Brandon Vázquez, Gerardo Arteaga y Luis Romo debido a que este jueves 14 de marzo disputarán el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante el FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS); a pesar de esto el entrenador descartó que el mal rendimiento de juego se deba a la salida de estas figuras al asegurar que tiene una excelente plantilla.

“Cada vez que tomo una decisión correspondiente al jugador que sale, en este caso por dosificación, lo hago convencido. Y no están entrando chavos de 18 y de 20, están entrando jugadores que también tienen un nombre en el club y en el fútbol mexicano. Entonces soy de la idea de tener esa rotación por las dos competencias que tenemos”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Julián Quiñones sale en respuesta de los insultos: “Con mis hijas no se metan”

–Miguel Herrera tras su empate ante Pumas de la UNAM: “Los tres penales fueron penales”

–Oficial: Canelo Álvarez anunció su pelea del 4 de mayo en Las Vegas ante Jaime Munguía