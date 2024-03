Yankees preocupan al dar descanso a Aaron Judge, pero alegan que es por “cansancio típico de la primavera”

Los New York Yankees han decidido dar un descanso al capitán Aaron Judge de los entrenamientos primaverales, pero no quiso dar paso a rumores sobre una posible lesión, por lo que el entrenador Aaron Boone ha dejado explicado que se trata de un cansancio “típico” de la pretemporada.

Judge fue sacado del encuentro del domingo de forma inesperada, y para mayor sorpresa de los aficionados y seguidores de los Yankees, el jardinero tampoco estuvo en ninguna de las alineaciones de las escuadras que jugaron este lunes.

Sin embargo, Boone aclaró rápidamente que todo fue parte de una estrategia que tiene como objetivo dar más tiempo de juego al Trent Grisham, quién llegó desde los San Diego Padres en la misma transferencia que trajo a Juan Soto al Bronx.

Asimismo, el piloto del conjunto neoyorquino indicó que su capitán no estará activo hasta el miércoles cuando se enfrenten a su rival histórico, los Boston Red Sox.

“Está un poco agotado, algo típico de la mitad de la primavera con todo el trabajo que hacen en la jaula y en los campos traseros”, expresó Boone este lunes.

Por su parte, el propio Judge explicó que la situación de su salida del juego fue algo que había hablado previamente con su manager, a quien le dejó saber que estaba de acuerdo con cualquier decisión que tomara y que parte de ellos tiene que ver con el hecho de estar apenas en los Spring Tranning.

“Él me habló antes de la práctica. Me dijo, ‘oye, he estado queriendo hablar contigo. Tengo a Grish detrás de ti. ¿Estás bien con dos turnos al bate?’ Le dije, ‘Hombre, ¿qué es esto, el 10 de marzo? Estoy bien con lo que sea que tengas que hacer’”, precisó el capitán.

Entretenido, Aaron Boone disipó varias dudas al afirmar que su jardinero estrella no tiene problema con el dedo gordo del pie derecho, mismo que se lastimó la pasada temporada en en encuentro contra los Dodgers en Los Ángeles, y que lo dejó fuera de acción durante una importante cantidad de juegos.

“Una cosa en la que creo que Aaron se ha vuelto realmente bueno en los últimos años es en manejar las molestias y observar las cosas menores con las que lidia a lo largo del año”, añadió Boone. “Se maneja y se protege muy bien a sí mismo”, dijo.

En lo que va de la pretemporada, ‘El Juez’ ha visto acción en seis compromisos de la Liga Toronja, exhibiendo un average de .143 producto de dos hits en 14 turnos.

“Simplemente me le acerco para ver cómo está. Sé que a veces hacen tanto, las cosas que no ves. Especialmente con tus jugadores veteranos, quieres asegurarte de que no se estén excediendo en esta época del año. Al mismo tiempo, obviamente tienes que aumentar la intensidad y acostumbrarlos a recuperarse”, sentenció Boone.

