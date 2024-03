Cristián de la Fuente está en problemas: Karyme Lozano entablará demanda en su contra

“Quiero Amarte” es la telenovela en la que Cristián de la Fuente y Karyme Lozano compartieron créditos hace más de 10 años. Hace algunos meses atrás la telenovela volvió a emitirse por el canal de “TLnovelas” y Karyme rompió el silencio con la prensa al señalar que el actor chileno ejerció en su contra una serie de ataques psicológicos.

Sin embargo, esta historia está lejos de quedarse en el pasado, la mexicana conversó recientemente con la prensa mexican y aseguró que ha comenzao a asesorarse con un abogado con el propósito de que los cargos hacia el chileno sean los correctos.

“Estoy en este proceso de informarme, aprendiendo y recopilando todos los datos para que se me permita validar mi caso. Entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es nada fácil, pero si puedo ayudar a alguien contándoles mi experiencia, qué maravilla“, dijo Lozano en entrevista con la prensa de su país, según reportó Mezcal TV.

En esta conversación, Karyme Lozano también aprovechó para desestimar las declaraciones de Cristian de la Fuente, en las que éste aseguraba que ella se había negado a grabar algunas escenas subidas de tono con él debido a motivos religiosos. Lozano asegura que esto no es así ya que por encima de todo está su profesionalismo como actriz.

Y ojo, sobre este profesionalismo el público amante de las telenovelas sabe mucho, ya que este proyecto junto al chileno no fue el primer protagónico de la actriz, quien sabe que todos los proyectos en los que ella ha estado a la cabeza y/o ha co-protagonizado han sido un éxito rotundo de la televisión mexicana e hispana.

Estas son algunas de las grandes telenovelas que conforman el currículum de la actriz: “El talismán”, “Niña amadada mía”, “El manantial” y “Tres mujeres”.

Por otra parte, también hay que recordar que antes de trabajar juntos en “Quiero Amarte”, los actores ya habían trabajado juntos en “Soñar no cuesta nada”, del año 2005. En donde también fueron la pareja protagónica del proyecto. Sin embargo, sobre este proyecto nunca se dijo mayor cosa. Vale agregar que la producción era de Venevisión.

