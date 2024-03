La ex esposa de Matías Novoa, Isabella Castillo, dice: “Una ruptura no puede definirte”

Enfundada en un vestido marrón sin mangas, Isabella Castillo comparte detalles de su participación en la novena temporada de “El Señor de los Cielos 9“, una producción de Telemundo, la cual está al aire en Estados Unidos. Al verla fue imposible dejar de preguntarle por la cicatriz significativa que tiene en el hombro izquierdo, misma que le dejó su participación en la serie “Malverde”, según cuenta.

¿Hay algo que te haya enseñado tu personaje de Diana Ahumada?

Sí, en su manera de reaccionar ante las cosas. Sí es algo que me enseña para todo y no tiene que ver con las rupturas, creo que hay cosas más fuertes y más importantes en la vida que una ruptura, sobre todo en la vida de una mujer.

La ruptura no puede definirte, una relación no tiene por qué definirte ni acabarte con la vida mucho menos. Somos mejores que eso y si queremos buscarnos a otro podemos hacerlo cuando queramos", Isabella Castillo, – actriz.

¿Tienes pareja ahora?

Sí, sí, estoy empezando algo bonito, pero pues igual, estoy viviendo el proceso y disfrutando el proceso.

¿Qué te pasó en el hombro? (tiene una cicatriz grande en el hombro izquierdo)

Sí, en “Malverde” -telenovela de Telemundo- cuando me caí del caballo, son heridas de guerra. Me llenaron de clavos, de varilla, fueron varias fracturas. Ahora me quitaron todo y ya no sueno en los aeropuertos y fíjate, lo veo, me siento más interesante con la cicatriz.

¿Cómo te afectó?

Obviamente, no tengo la misma movilidad en el brazo izquierdo que en el derecho, pero me acerca más a Dios el decir “pudo haber sido peor”; estuve a centímetro de darme un golpe en la cabeza y no me lo di, y todavía tengo un brazo que me funciona, que le tengo que echar más ganas, sí, que todo se me complica a veces más, sí.

¿Qué te dificulta?

Cuando me toca cargar la R15, que pesa muchísimo. ¡Ay! Me acuerdo de la séptima temporada, cuando podía cargar las armas y era todo más ligero, pero, ¿sabes?, me siento más orgullosa de poder hacer mis escenas de acción ahora más que antes, y te hace más fuerte, te lo juro que te hace más fuerte.

