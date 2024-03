Paola Dalay responde lo que harán con el ataúd de José Eduardo Derbez: “Será la cuna de la bebé”

José Eduardo Derbez en una oportunidad mencionó en Pinky Promise que en su domicilio tiene un objeto poco convencional que además terminó adquiriendo cuando estaba la pandemia covid-19, pues en el canal de YouTube dijo:

“Mi ataúd está ahí de siempre, yo lo amo y me encanta, pero porque me gustan las cosas góticas, mi plan es tener un ataúd más amplio para poder hacer de todo ahí”.

La revelación causó gran sorpresa entre los seguidores del actor, quienes se preguntaron por qué habría tomado una decisión tan inusual. Sin embargo, José Eduardo Derbez explicó que en realidad en aquel entonces lo hizo como una forma de prevenir cualquier eventualidad, ya que prefería estar preparado de antemano en caso de una situación de emergencia.

José Eduardo Derbez llamó la atención al mencionar que tiene un féretro en su casa. Crédito: Mezcalent

A pesar de que la noticia causó revuelo en las redes sociales, José Eduardo aclaró que simplemente se trató de una decisión personal y que no tenía intenciones de utilizar el ataúd en un futuro cercano. Además, aseguró que no era supersticioso ni tenía miedo a la muerte.

La historia pronto se convirtió en tema de conversación y risas entre los seguidores de José Eduardo Derbez, quienes tomaron la anécdota con humor y admiración por su originalidad y sentido del humor. Sin duda, esta peculiar compra quedará en la memoria de sus seguidores como una de las anécdotas más curiosas de su vida.

Pareja de José Eduardo Derbez habla del ataúd

José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, compartió una emotiva foto junto a su pareja Paola Dalay en la que anunciaban la llegada de su primer bebé. En la publicación, ambos aparecían sonrientes y abrazados mostrando la ecografía de su hija.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez esperan con ansias a su hija. Crédito: Mezcalent

Paola realizó una dinámica de preguntas y respuestas y un usuario le preguntó qué harán con el ataúd que tienen en la casa y ella contestó: “Será la cuna de la bebé… Nah, no sé qué se le hará, pero se sacará”

Además, también habló de si le tiene miedo o no y dijo que “mientras no lo vea (y) no lo tenga cerca, todo perfecto”.

Sigue leyendo:

· José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian que serán papás

· José Eduardo Derbez se sincera y dice: “Con mi papá si hay tensión yo me alejo, se me resbala”

· José Eduardo Derbez ve tranquila a Maribel Guardia: “Ella sabe que cuenta con nosotros, la apoyamos, es una gran amiga”