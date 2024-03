Robert García asegura que el Canelo Álvarez no enfrenta a David Benavídez por “llevarle la contraria a todos”

El histórico boxeador mexicano-estadounidense, Robert García, decidió hablar sobre la actualidad del campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tras su reciente escogencia de Jaime munguía como su próximo rival y además se pronunció sobre la decisión del tapatío para no enfrentarse contra su compatriota David Benavídez.

Durante una entrevista ofrecida para 210 Boxing TV, Robert García detalló que no considera que el Canelo Álvarez tenga miedo de enfrentar a David Benavídez en el ring y que simplemente no ha aceptado esta propuesta debido a su orgullo y que no desea que nadie controle su carrera profesional.

“Yo no pienso que Canelo huye (de Benavidez), porque Canelo no le tiene miedo. Canelo es orgulloso y dice ‘a la mier* todos’, y no les da la pelea que todos quieren”, resaltó el icónico boxeador mexico-americano.

Robert García también aseguró que está consciente de que David Benavídez sería un rival bastante positivo para el Canelo en el tema monetario; a pesar de esto reconoció que para el tapatío ya no se trata simplemente de un problema de dinero debido a que “20 millones de dólares no le van a cambiar la vida” luego de la gran fortuna que ha conseguido a lo largo de su carrera como profesional.

“Para Canelo, una diferencia de 20 millones de dólares no le va a cambiar la vida. (Canelo) ya tiene cientos y cientos de millones de dólares. Con Canelo es como cuando un promotor tiene un peleador joven y le ofrece una pelea de 10 mil dólares contra una pelea de 20 mil dólares, pero muy difícil, va a preferir tomar los 10 mil dólares y no arriesgar al peleador en una pelea más difícil. Con Canelo, 20 millones de dólares probablemente es lo mismo. Lo está haciendo simplemente para llevarle la contraria a todo el mundo y por darle la contraria a Benavidez por todo lo que ha dicho”, concluyó.

Lo único cierto es que el Canelo Álvarez se enfrentará el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, contra su compatriota Jaime Munguía; en este encuentro expondrá sus títulos como campeón indiscutido de los supermedianos luego de un largo proceso para determinar a su próximo rival.

Sigue leyendo:

–Guillermo Almada se muestra enfocado para su duelo ante Philadelphia Union

–André Pierre-Gignac entrena con Tigres de la UANL y se muestra listo para jugar ante el Orlando City

–Fernando Beltrán asegura que el duelo Canelo vs Munguía no tendrá cláusula de rehidratación