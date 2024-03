Guillermo Almada se muestra enfocado para su duelo ante Philadelphia Union

Los Tuzos del Pachuca del uruguayo Guillermo Almada tendrán este martes un complicado duelo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS) para poder conseguir su pase a la siguiente ronda del torneo.

El equipo llega a este duelo luego de haber sufrido una complicada derrota el fin de semana ante los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 11 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX; a pesar de esto el entrenador se mostró confiado durante sus palabras en la conferencia de prensa y destacó que su plantilla ha trabajado arduamente para poder tener el mejor desempeño posible en el terreno de juego y así conseguir el cupo a la siguiente ronda.

“Un descuido nos puede costar caro. Ellos tienen mucha precisión en los últimos metros, son futbolistas experimentados que toman buenas decisiones y esperemos no equivocarnos defensivamente porque seguramente nos puede complicar”, expresó Almada al ser cuestionado sobre su balance para este duelo ante el cuatro estadounidense.

“Una de las cosas que hemos tratado de buscar y que trataremos de buscar, primero es la generación que es parte importante porque si no generamos y no tenemos situaciones, no vamos a ganar y combinarla con efectividad. Confiamos en el equipo, es un plantel completamente diferente al del año pasado y daremos un esfuerzo para calificar a la siguiente etapa”, agregó.

El director técnico de los Tuzos del Pachuca afirmó que toda la plantilla ha aprendido en el pasado sobre su participación en la Concacaf Champions Cup y por este motivo se sintió que están bastante preparados para encarar su duelo ante Philadelphia Union.

“En aquella ocasión tuvimos 35 tiros contra cinco de ellos y aún así quedamos eliminados. Pero la intención es que ganamos la misma cantidad de llegada, generar más que el rival y que te generen poco. Ese día lamentablemente no tuvimos la efectividad deseada y sobre el final un penal que nos termina dejando fuera. Ojalá que repitamos la actuación que tuvimos ese día y que mejoremos en la definición que es la parte más importante del fútbol”, concluyó.

Actualmente la serie entre los Tuzos del Pachuca de la Liga MX y el Philadelphia Union de la MLS se encuentra igualada a cero goles y este encuentro será fundamental para definir al que avanzará a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

