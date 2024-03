Victoria Ruffo preocupa a sus fans tras llegar al aeropuerto de México en silla de ruedas

Victoria Ruffo este fin de semana sorprendió a la prensa al llegar al aeropuerto de México, aunque esta vez la particularidad fue que a sus 61 años se estaba trasladando en una silla de ruedas. Sin embargo, no tuvo problema en responder las incógnitas que le hicieron los reporteros.

Desde hace algún tiempo se comenzó a rumorar que aparentemente entre ella y su colega Lety Calderón habría algunas diferencias que no dudó en aclarar tras todo lo que preguntaron.

“Ay, no, yo quiero mucho a Lety, nos llevamos muy bien desde hace muchos años. Nosotras tenemos un humor negro, cuando me conocen saben que yo bromeo mucho… Cuando hicimos ‘En nombre del amor’ a mí me habían ofrecido la villana y a la mera hora que ‘la gente no te quiere de mala’, se voltearon los papeles”, explicó.

La actriz prefirió no profundizar sobre el tema de salud que está atravesando en este momento, aunque hace un tiempo mencionó algunos detalles.

Victoria Ruffo hace tiempo habló de su padecimiento

“Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales. Entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo. Entonces, prefiero ir, desde ahorita, en carreritas con la silla de ruedas… Estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, del cuello te van estirando, son como 40 sesiones de cada uno, eso se hace para evitar operaciones”, llegó a explicar a mediados del año 2023.

Ruffo prefiere evitar ingresar a un quirófano para tratar una situación que la viene afectando desde hace años. Por ello, es fiel creyente de que los tratamientos son efectivos y la ayudan a sentirse mejor, al tiempo que busca alternativas para no empeorar su caso.

“Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo parada o sentada, he sufrido caídas de caballo y elefantes, eso lo hice de jovencita y piensa uno que no le va a pasar nada, pero esas cosas cuando uno es grande trae las secuelas”, dijo sobre las hernias.

