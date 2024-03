Eugenio Derbez le contesta a Victoria Ruffo tras ella no querer que su nieta se parezca a él

José Eduardo y Paola Dalay han compartido en redes sociales imágenes de la ecografía, momentos especiales durante el embarazo y la preparación de la llegada de la pequeña. A su vez, han manifestado que se encuentran pensando en el nombre que llevará la nueva integrante de la familia que viene en camino.

Victoria Ruffo (madre de José Eduardo) expresó su deseo de que su nieta tenga una apariencia distinta a la de su abuelo, ya que no quiere que el parecido con Eugenio Derbez sea tan marcado. A pesar de esto, la actriz ha demostrado en varias ocasiones que su relación con sus hijos es sólida y que siempre estará presente para apoyarlos en cualquier situación.

Eugenio recientemente sostuvo un encuentro con la prensa donde no solamente habló de su hija Aislinn, también mencionó a su hijo que está bastante cerca de convertirse en padre: “Creo que todos queremos que sea una niña muy bonita. Lo más seguro es que tenga los genes de los Derbez. Ya demostré que me salen bien. Entonces, qué puedo decir”.

El mexicano aprovechó para recalcar que una de las cosas que más le llegó a doler fue no haber podido disfrutar del crecimiento de José Eduardo, debido a las grandes diferencias que él sostuvo con la actriz en aquel momento.

“Siempre me ha dolido y, lo que siempre lo he dicho, es que me dolió mucho no haber visto a mi hijo crecer. Pero de ahí en fuera, yo ya limé asperezas con ella desde hace un par de años, sobre todo desde que sacamos serie y que he platicado mucho con José Eduardo del tema, ya me siento (más tranquilo)”, agregó.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se encuentran muy felices por la nieta que viene en camino. Crédito: Mezcalent

Sin embargo, la actriz sigue manteniendo sus reservas en cuanto al parecido genético de su nieta con su expareja, demostrando que algunas diferencias son difíciles de superar.

“Esperemos que la nieta nueva nos vuelve a unir y así será. Estaremos en el bautizo juntos. Ella es Victoria Eugenia, se los juro por Dios. Ella se llama Victoria Eugenia Martínez del Río Moreno”, añadió el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’.

Sigue leyendo:

· Eugenio Derbez opina sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y su hija Aislinn

· Actores de “La Familia Peluche” se despiden de Juan Verduzco, “Don Camerino” en el serial

· Eugenio Derbez habla de su carrera y más recientes trabajos: “A este ritmo ya no me siento bien”