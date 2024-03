Canelo Álvarez responde a las críticas por no elegir a David Benavídez para su próxima pelea

El campeón indiscutido del peso supermediano, Saúl “Canelo” Álvarez, ya tiene su rival para su próxima pelea el 4 de mayo en Las Vegas y el elegido fue el mexicano Jaime Munguía. Sin embargo, esta decisión del tapatío parece que no cayó bien en el mundo del boxeo.

Pues a Canelo le han llovido las críticas por elegir a Munguía y es que se esperaba que finalmente el dueño de los cuatro cinturones del peso se subiera al ring con el actual campeón interino de su misma categoría, David Benavídez, un enfrentamiento que todos esperan desde hace varios meses.

Leyendas del boxeo como Óscar de la Hoya, Mike Tyson o Andre Ward han expresado su descontento por la elección del rival de Canelo. Tyson incluso cuestionó si el campeón mundial tenía miedo de enfrentar al “Bandera Roja” y lo tildó como “vergüenza para México”.

Canelo Álvarez peleará el próximo 4 de mayo en Las Vegas ante Jaime Munguía / AP Crédito: John Locher | AP

Y es que el propio Consejo Mundial de Boxeo, presidido por Mauricio Sulaimán, sugirió a David Benavídez como el retador natural para disputarle los cuatro títulos mundiales a Canelo Álvarez. Pues el mexicanoamericano es el actual campeón interino de la categoría supermediano.

Pero estas fuertes críticas y presión sobre Canelo, no influyeron en la decisión del tapatío. Que al terminó por elegir el rival que quiso. Recientemente en una entrevista paraTalkSport Álvarez respondió a todos los comentarios que ha recibido y que lo señalan de evitar a Benavídez una vez más.

Sí, siempre sucede: Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final del día, les gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: ‘Oh, ¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’ Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, aseveró el mexicano.

Por ahora Canelo se concentra en su próxima disputa ante Munguía el 4 de mayo. Mientras que su siguiente pelea será en septiembre y será la última de su contrato con PBC. Por lo que para 2025 podríamos ver un nuevo escenario en el que quizás decida enfrentar a Benavídez y poner en juego sus cuatro cinturones.

Sigue leyendo:

· Andre Ward lanzó fuerte crítica a Canelo Álvarez por no aceptar pelear ante David Benavídez

· Julio César Chávez revela a su favorito para ganar en el combate entre Canelo Álvarez vs Jaime Munguía

· “Nosotros nunca lo buscamos”: Jaime Munguía reveló como se pactó la pelea con Canelo Álvarez