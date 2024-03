Cantante rusa acusa a Karol G de plagio por el tema “Contigo”

Karol G ha vuelto a convertirse en blanco de críticas por enésima ocasión durante las últimas semanas. Y es que luego de ser severamente atacada de manera reciente por presuntamente copiar los pasos de su compatriota Shakira durante una presentación, la intérprete de “QLONA” ha sido señalada nuevamente de plagio por su reciente tema “Contigo”.

Y es que de acuerdo con la cantante rusa, Mila Voyna, la colombiana plagió el ritmo y melodía de su canción, llamada “Pégate”, la cual fue lanzada durante el primer trimestre del 2022, en su reciente tema.

La canción de Karol G, ‘Contigo’, tiene la misma melodía que mi canción ‘Pégate’, que salió en 2022. Yo me pregunto, ¿qué es lo que fue: un sampleo o un plagio? ¿Cómo carajos pasó que su canción tiene la misma transición y cambios? Milo Voyna – Cantante

¿Karol G cometió plagio con su canción “Contigo”?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la reguetonera rusa habló sobre el supuesto plagio cometido por Karol G a través del tema “Contigo”, el cual vio la luz hace algunas semanas y en donde colaboró con la cantante puertorriqueña Young Miko.

En el mismo video, Voyna señala que el primer estribillo de su canción es similar a la reciente colaboración de la colombiana. Por ello, la europea no pudo evitar mostrar su descontento con Karol al señalar que le parece increíble que una artista con tantas premiaciones y dinero haya usado parte de su canción sin darle los créditos correspondientes.

Para mí, los productores de ella copiaron el sonido de una artista no reconocida, e hicieron pasar como su fuera de ella. Sí existen sonidos en las librerías gratuitas o de pago, pero son sonidos” Mila Voyna – Cantante

Finalmente, la artista rusa, a través de su video, pidió una explicación a la cantante colombiana sobre el supuesto plagio además de señalar que es su fan pero que “trabajo es trabajo”.

Una nueva acusación sobre Karol G

Vale la pena mencionar que la acusación de la rusa Mila Voyna se une a la variedad de críticas y comentarios que señalan que la reciente canción de Karol G había copiado el ritmo al tema de la cantante inglesa Leona Lewis, “Bleeding Love”, de 2007.

A través de diversos videos, se ha evidenciado la similitud que existe en el ritmo de “Contigo” y el éxito de Lewis, por lo que un gran número de usuarios no han podido dejar fuera su descontento con el tema de Karol G.

A pesar de la cantidad de comentarios y señalamientos, la colombiana no ha brindado ningún tipo de aclaración. Sin embargo, y luego de recibir el Woman In The Music Award, la cantante alzó la voz para señalar que su éxito lo ha logrado por ella misma y no por la colaboración con alguien más.

