Es oficial: La persona más longeva del mundo es estadounidense y acaba de cumplir 117 años

Entre todos los seres humanos, hoy en día, las probabilidades de vivir 100 o más años pueden ser realmente escasas, pero no imposibles, todo gracias al avance de la ciencia y la medicina que han hecho que las personas sean más longevas, en comparación a otros tiempos.

Puede ser que para muchos, vivir más de 100 años sea un auténtico sueño, mientras que otros les puede preocupar, sobre todo si nos centramos en cómo es que estaremos, física y mentalmente, si se rebasa esa edad.

Según los registros oficiales internacionales, son pocas las personas que sobrepasan el centenario de vida e increíblemente, es una mujer estadounidense la que ostenta el récord de ser el ser humano más longevo del mundo.

Su nombre es Maria Branyas, quien el pasado 4 de marzo celebró su cumpleaños número 117, por lo cual, ha llamado la atención de la comunidad científica, quienes ya están estudiándola para conocer qué aspectos han provocado su longevidad.

Moltes gràcies per les felicitacions. El meu agraïment, de cor, a totes les persones que ahir em vareu manifestar el vostre afecte, respecte i boniques paraules.

“Només amb un somriure que em facis tot passant, ja m’omplo d’alegria i veig el món més gran” (Joana Raspall) pic.twitter.com/upzeZhyeCi — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) March 5, 2024

Quién es Maria Branyas, la estadounidense que es la persona más longeva del mundo

Maria Branyas Morera nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, California, y es hija de padres españoles. En 1915, durante la I Guerra Mundial, su padre enfermó y la familia decidió regresar a Cataluña. Durante ese viaje, el hombre murió de tuberculosis en el barco, mientras que ella sufrió una caída que, aunque sin darse cuenta en un primer momento y según sus propios testimonios, le haría perder la audición en uno de sus oídos.

Maria y su madre se instalaron en Barcelona y años más tarde, en 1930, cuando tenía 23 años, conoció al doctor Joan Moret, con quien se casó y procreó 3 hijos, a los que les seguirían 11 nietos y 13 bisnietos.

La pareja fue perseguida durante la Guerra Civil española, por lo que tuvieron que huir a Francia y años después, volvieron a su país, para establecerse en Olot, una localidad ubicada en la provincia de Girona, de la cual no se ha movido hasta el momento.

BON NADAL a tothom, recordant el primer Nadal amb el meu marit Joan. Evocar records agradables del passat, em fa feliç . I estic segura que, si totes les persones grans recordem coses bones i mantenim l'optimisme, podem gaudir d’una vida més equilibrada i plena. pic.twitter.com/QvmIyrSa5L — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) December 24, 2023

Actualmente, Maria se encuentra viviendo en una residencia de ancianos y hasta los 105 años, se encontraba activa, ya que tocaba el piano, leía e incluso, hacía ejercicio todas las mañanas.

Cuál es el “secreto” detrás de la longevidad de Maria Braynas

Branyas es un ejemplo vivo de serenidad y aceptación, incluso mientras enfrenta los desafíos propios de su avanzada edad. A pesar de las limitaciones auditivas y de movilidad, su mente permanece aguda y activa.

“Yo no he hecho nada para cumplir años. No tengo ningún mérito”, responde Branyas, según una entrevista realizada por el diario español El País, cuando se le pregunta sobre su secreto para una vida tan larga, reflejando su modestia y serenidad innatas.

El interés en la vida de Branyas aumentó significativamente en enero de 2023, cuando se convirtió en la mujer viva más longeva del mundo, después del fallecimiento de otra centenaria, Lucile Randon. La prensa acudió en masa para conocerla; recibió la visita del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su perfil de Twitter se volvió viral. Sin embargo, la familia cerró las puertas a las visitas externas debido al estrés que causaba a Branyas el alboroto mediático.

El investigador Manel Esteller, experto en la lucha contra el cáncer, mostró interés en el caso de la anciana y buscó entender los secretos detrás de su longevidad excepcional. “No tenemos nunca al alcance las células de una persona de 117 años. Son excepcionales”, explica el científico, cuyo estudio de las células de Branyas podría arrojar luz sobre los factores genéticos y biológicos que contribuyen a su longevidad.

Aunque los resultados del estudio de Esteller aún están pendientes, el investigador ya ha observado algunas características interesantes en las células de Maria. Sorprendentemente, sus células parecen ser unos 10 años más jóvenes que su edad cronológica, lo que sugiere una resistencia única al envejecimiento celular. “Sus células tienen las puntas de los cromosomas gastados: son como una capucha protectora que ya no tiene; y apenas le quedan células madre y del sistema inmune”, resume Esteller, destacando el desgaste natural que acompaña a 117 años de vida.

em transmet alegria, pau i benestar. Malauradament, la seva presència, les seves vibracions, la seva connexió emocional, s’ acaba. Avui li he dit: “Adéu. Ens veiem quan el destí tingui ganes d'ajuntar-nos. Mentrestant sigues feliç i fes feliç als que t’envolten”. pic.twitter.com/kltKg3EvWM — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) August 16, 2023

La vida de Branyas ha sido un testimonio de fortaleza y resiliencia, enfrentando numerosas adversidades a lo largo de los años, desde la pérdida de su padre en alta mar hasta sobrevivir a la pandemia de Covid-19. Su historia es un recordatorio de la importancia de vivir cada día con serenidad y apreciar los pequeños detalles que hacen que la vida valga la pena.

A pesar de su longevidad y las limitaciones físicas propias de su edad, Branyas sigue siendo un ejemplo de gracia y dignidad, inspirando a todos los que tienen el privilegio de conocerla.

