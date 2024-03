PRCC insiste en transición a SNAP en Puerto Rico con garantía de fondos para agricultores locales

Nueva York – José López, director del Centro Cultural Puertorriqueño Juan Antonio Corretjer (PRCC) en Chicago, insistió en que cualquier proceso para incluir a Puerto Rico en el programa SNAP (Asistencia Nutricional Suplementaria) debe considerar el impacto en sectores como el de los agricultores locales.

“Nosotros creemos que la transición se debe dar. En eso nosotros estamos de acuerdo, pero no puede ser eso exclusivamente. El Gobierno de Puerto Rico ha hecho exclusivamente esa petición. Esa petición que es correcta también promueve un nivel de dependencia. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico bajo el PAN los que se están ganando las grandes ganancias son las grandes corporaciones como Walmart, Sam’s Club. Ese es el problema que tenemos. No va a los pequeños negocios; no va a los agricultores puertorriqueños…”, planteó en entrevista con El Diario.

A juicio del también historiador, un eventual plan para que la isla pase del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de SNAP debe priorizar la autosuficiencia de los agricultores y productores puertorriqueños.

“Ese dinero también tendría que estar encausado dentro de un contexto en que Puerto Rico pueda generar la autogestión; comprar productos puertorriqueños e ir promoviendo unos alimentos que sean culturalmente apropiados. Nosotros importamos el 85 % por ciento de lo que consumimos, y la mayor parte, nosotros podríamos producirla en Puerto Rico si hubiera iniciativa e intención para promover la agricultura puertorriqueña”, expuso el activista.

El entrevistado también cuestionó que, en ocasiones, los fondos federales destinados al sector, no llegan a donde deberían por la centralización de los procesos y barreras de idioma.

En ese sentido, López mencionó el caso de la Cooperativa AgroComercial de Puerto Rico, enfocada en el cultivo y venta de café. “Y podríamos ir por un montón de otras iniciativas en Puerto Rico que no reciben ayuda federal por lo complejo; y al mismo tiempo, por el problema del Gobierno central no hacer un esfuerzo verdadero para combatir esa discriminación contra los puertorriqueños y contra los productores y científicos”, señaló.

El año pasado, el PRCC junto a varios alcaldes en la isla emplazaron al Congreso para que incluyera en la reautorización de la “Ley Agrícola” (Farm Bill) lenguaje específico para dirigir un 50 % de los fondos de programas de agricultura en Puerto Rico a agricultores locales y proyectos agrícolas comunitarios.

El llamado se expuso en cartas enviadas a los principales líderes congresionales: Charles Schumer y Mitch McConnell, en el Senado; y Hakeem Jeffries y Kevin McCarthy en la Cámara.

“Las próximas negociaciones sobre la Ley Agrícola proveen la oportunidad perfecta para atender los problemas críticos de inseguridad alimentaria en Puerto Rico, dado que la isla importa más del 80 % de sus alimentos. Mientras consideran la transición de Puerto Rico del PAN a SNAP, les pedimos que, independientemente de la decisión final sobre este asunto, actúen hoy para atender la necesidad real de los puertorriqueños de seguridad nutricional y soberanía alimentaria”, indica la del PRCC con fecha del 10 de abril.

Jorge Pérez Heredia, alcalde de Utuado, municipio al centro de la isla, plantea en otra misiva que, en vista de los huracanes a los que está expuesto la isla por su ubicación geográfica, es imperativo atender el problema de insostenibilidad incorporando un “Programa de Soberanía Alimentaria para Puerto Rico” en el paquete legislativo.

“Es crucial que el Programa de Soberanía Alimentaria para Puerto Rico sea completamente funcional para asegurar que agricultores a menor escala o comunitarios pueden aprovecharse directamente de estos programas en una manera que respete sus necesidades lingüísticas y culturales”, argumenta el alcalde en la misiva con fecha del 11 de diciembre.

Demócratas y republicanos continúan con las negociaciones del Farm Bill que establece el financiamiento de los distintos programas de alimentos que administra USDA, así como agrícolas en general. En noviembre pasado, el presidente Joe Biden extendió la vigencia de la ley hasta septiembre próximo debido a que los legisladores no se habían puesto de acuerdo sobre la totalidad del contenido. Los republicanos se oponen a una transición del PAN a SNAP en Puerto Rico, principalmente por el costo que implicaría.

La legislación ómnibus del 2018 se debe renovar cada cinco años.

Mercados agrícolas y el programa SNAP

Los mercados de agricultores no son ajenos al programa SNAP.

Cada vez hay más opciones de este tipo o mercados que aceptan los beneficios del programa SNAP a través de la tarjeta de Transferencia de Beneficios Electrónicos (EBT).

Diversos estados promueven la adquisición de alimentos a agricultores locales por medio de SNAP.

Por ejemplo, en Nueva York, “Double Up Food Bucks” es un programa estatal que incentiva la adquisición de productos nutritivos al duplicar el valor de los beneficios SNAP que se utilicen en mercados de agricultores o mercados móviles.

En Massachusetts, “Healthy Incentives Program (HIP)” promueve la compra de frutas y vegetales cosechados localmente.

Cuando usted utiliza sus fondos SNAP para comprar estos productos a agricultores participantes, el incentivo HIP reembolsa su compra en su tarjeta de EBT, hasta un máximo mensual basado en el tamaño de la familia.

Aunque Agricultura cuenta con un estudio de viabilidad sobre SNAP en Puerto Rico, el secretario del Departamento recientemente puso en duda que la transición ocurra en un futuro cercano.

A preguntas de la senadora de NY, Kirsten Gillibrand, en una audiencia pública del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado federal, Thomas J. Vilsack manifestó que todavía hay mucho trabajo por hacer.

“Bueno, nosotros estamos trabajando muy, muy de cerca con Puerto Rico. El reto es que ellos tienen que asegurarse de que tienen las bases administrativas para administrar el programa para que cuando la gente aplique, reciban los beneficios rápidamente; cuando ya no cualifiquen o esencialmente transicionen fuera del programa… hay mucho trabajo todavía que tiene que hacer para establecer la tecnología y personal de este esfuerzo. Así que nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con el gobernador, yo viajé a Puerto Rico, hablamos con él específicamente”, indicó ante los miembros del comité senatorial.

“Yo creo que, desafortunadamente, no es un asunto de semanas o meses; pero en un futuro previsible, la expectativa y la meta es transicionar”, añadió el funcionario.

Gillibrand presentó en el Senado federal el “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act”, medida que facilita la transición a SNAP y que busca sea incluida en la Ley de Agricultura.

