Gabriel Soto y Geraldine Bazán hablaron del novio que tiene su hija de 15 años

Desde que Elissa Marie llegó a su vida, Gabriel Soto ha demostrado ser un padre amoroso y dedicado. A través de sus redes sociales, comparte momentos tiernos y especiales junto a su hija que ya se convirtió en toda una señorita porque recientemente cumplió 15 años. Además, ya ella tiene novio y él decidió hablar de esa nueva etapa.

“Lo tomé bien, es un chavo muy bueno. Es muy amigo de un sobrino mío, entonces es muy conocido de la familia. Es un chavito que le gusta mucho el deporte, es estudioso, su familia es muy educada, los conozco muy bien”, dijo el mexicano en el programa televisivo ‘De Primera Mano’.

Desde el inicio él se ha mostrado bastante receptivo ante lo que vive Elissa. Por ello, no quiso finalizar el tema sin antes agregar: “Entonces mientras sea un niño que le haga bien a mi hija y que la vea feliz, yo la voy a apoyar siempre. Lo normal de un papá, pero contento porque la veo muy contenta”.

Geraldine Bazán opina de la relación de su hija

Geraldine Bazán mencionó que ha tratado de ser una guía para su hija en este proceso, brindándole consejos y apoyo emocional. También compartió que ha procurado inculcarle valores y principios para que tome decisiones sabias en su relación.

“Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, esa ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo, no es nada más que me dijo ‘Ya tengo novio’. No, fue desde un inicio, cuando el niño le gustaba, la conquistaba, la llamaba”, comenzó explicando en el programa ‘Hoy’.

Geraldine Bazán junto a su hija Elissa Marie en el año 2019. Crédito: Mezcalent

La mexicana destacó que tienen muy buena relación y la seguridad entre ellas prevalece: “Me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga la confianza, que me cuente y espero que sea así para toda la vida”.

