Ludwika Paleta revela los desastres que se registraron el día de su boda con los invitados

La actriz Ludwika Paleta se casó con Emiliano Salinas en el año 2013. Luego de haber transcurrido tanto tiempo ella decidió revelar algunos inconvenientes que se registraron en aquel momento y varios de ellos fueron debido al comportamiento de los invitados que asistieron a uno de los días más importantes de su vida.

“Mi boda fue divertidísima, cómo la gocé, todo era divertido. Bailé, bailé, bailé y bailé, no me senté en toda la noche, no salí de la pista toda la noche. Fue en Mérida, en una hacienda. Todo era muy divertido, todos nos la estábamos pasando muy bien”, relató en de ‘Pinky Promise’.

A su vez, dejó a más de uno perplejo tras comenzar a contar algunos hechos registrados aquella noche: “Lo más random, hubo muchos borrachos que se cayeron, yo tenía una ambulancia afuera porque tenía una amiga embarazada a punto de dar a luz y ella no fue la que usó la ambulancia, la usó otra persona. También se agarraron a golpes en mi boda, arriba de una de las mesas, entre novios, dos hombres se agarraron y se golpearon y uno se cayó”.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas acompañados de sus invitados el día de la boda. Crédito: Mezcalent

Ludwika también destaca la importancia de mantener la chispa en la relación, buscando siempre momentos especiales juntos y cuidando los pequeños detalles que hacen que su matrimonio siga siendo sólido y feliz. La actriz se siente afortunada de tener a Emiliano a su lado, compartiendo no solo los buenos momentos, sino también apoyándose mutuamente en los momentos difíciles.

“A mí me encanta vivir en pareja, pues es un contrato más y hay que poner cláusulas, hay que poner reglas, hay que poner acuerdos, hay que hacer acuerdos en un matrimonio, si no, difícilmente funciona”, compartió ‘Venga La Alegría’.

Luego de más de una década de matrimonio, Ludwika y Emiliano han formado una hermosa familia junto a sus dos hijos, quienes son el mayor tesoro de la pareja. A pesar de los altibajos que puedan haber experimentado en su relación, ella ha demostrado que el amor y la dedicación son la clave para construir una unión sólida y duradera.

