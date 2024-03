Niños gemelos muertos en hogar en Nueva York: estuvieron enfermos varios días y ahora declaran homicidio

Unos gemelos de cinco años que murieron en de El Bronx (NYC) en lo que se pensó fue un tema médico en realidad fueron víctimas de homicidio, revelaron ayer las autoridades luego de tres meses de investigaciones.

Los gemelos -una niña y un varón- murieron asfixiados, según un portavoz de la Medicatura Forense de la ciudad (OCME). Al momento nadie ha sido arrestado por el doble homicidio.

El caso se remonta a la madrugada del 18 de diciembre, cuando la madre le dijo a la policía que había encontrado a los niños vomitando en sus camas en el apartamento en 240 East 175th St. cerca de Topping Ave. en Morris Heights.

Alrededor de las 5 a.m. ella notó que los gemelos estaban echando espuma por la boca y la nariz y les realizó reanimación cardiopulmonar (RCP) en el apartamento hasta que llegaron los paramédicos y encontraron a los niños en estado de rigor mortis en sus camas. Fueron pronunciados muertos a las 11:20 a.m., recordó Daily News. Sus nombres aún no han sido revelados.

“El apartamento estaba provisto de comida, ropa de bebé y todo lo necesario para un niño”, dijo en ese momento el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Joseph Kenny. Ninguno de los gemelos tenía signos evidentes de trauma y no se encontraron drogas dentro de la casa. “Eran una familia tranquila y amorosa”, añadió. “Hasta que el [médico forense] diga algo diferente, parece ser una tragedia médica”.

Después de las primera autopsias realizadas al día siguiente, un portavoz forense dijo que iba a ser necesario realizar más estudios para determinar cómo murieron los niños.

El 30 de noviembre el niño había sido enviado a casa después de vomitar en la escuela. Desde entonces había estado “experimentando síntomas de resfriado, tenía secreción nasal y le salía moco verde”, detalló Kenny. Su hermana gemela también vomitaba y tenía una infección de oído. Además de esos síntomas, estaba “actuando de forma irracional… mordiendo y escupiendo en la escuela”.

No está claro si fueron vistos por algún médico esas últimas semanas. Al parecer el padre de los gemelos sugirió a su esposa el fin de semana anterior que los llevara a la sala de emergencias, lo que planeaba hacer la mañana del lunes, cuando murieron. La familia no tenía antecedentes de llamadas por violencia doméstica a la policía de Nueva York.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

