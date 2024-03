Thalía causa controversia al mostrar sus “costillas” dentro de un frasco

Thalía ha vuelto a convertirse en blanco de críticas, por enésima ocasión, en los últimos meses. Y es que luego de ser severamente criticada por su colaboración con la también cantante Angela Aguilar, a través del tema “Troca” la mexicana fue tachada, ahora, de causar sensaciones extrañas por mostrar su “costilla” dentro de un frasco.

Vale la pena mencionar que desde el anuncio de su nueva colaboración, junto a la hija de Pepe Aguilar, la también actriz fue señalada por un gran número de usuarios en redes sociales debido a “querer” incursionar en un género diferente al que trabaja con la única intención de mantenerse en tendencia.

En meses anteriores, Thalía también resultó fuertemente atacada luego de estrenar la canción “Choro”, junto a la banda Estilo Sin Límite, debido a que, según los propios seguidores de la cantante, solo intenta “adherirse” a los actuales géneros musicales, como en este caso los llamados corridos tumbados.

Thalía lanzó el año pasado su primer canción en los corridos tumbados “Choro”. Crédito: Mezcalent

Sin embargo, y en esta ocasión, la intérprete de “A Quien Le Importa” fue doblemente señalada por mostrar la supuesta costilla que, de acuerdo con un gran número de personas y rumores, la cantante se quitó hace años para lucir una cintura más delgada.

¿Thalía sí se quitó una costilla?

Fue a través de sus redes sociales que la cantante mexicana publicó un video, un día posterior al lanzamiento de “Troca” el pasado 8 de marzo, haciendo promoción de su canción a través de una tendencia en redes sociales en donde menciona ser una verdadera “trokera” a través de una diversidad de elementos como un auto, ropa, entre otros elementos. Cabe mencionar que el término “trokera” se desprende del mismo título de su canción “Troca”, y que hace referencia a la subcultura ranchera en México.

En un momento del video, la cantante aparece arriba de su vehículo diciendo: “¡claro que soy una trokera, me encanta salir a pasear con mis amigas…. No, no Frankie (su perro), mis amigas”. Al mencionar esta última palabra, la artista toma un frasco transparente en donde se ve, por dentro, lo que parece ser una costilla.

Por lo anterior, un gran número de usuarios y seguidores de la mexicana, además de mantener su crítica por su nueva canción, también hacen hincapié a la supuesta “costilla” de la cantante al mencionar que ese momento les causó gran extrañeza y hasta repulsión. Otros, en tanto, consideraron que lo hecho por Thalía les provocó cierto miedo.

Vale la pena recordar que desde hace varios años, la cantante se ha visto inmersa en una serie de rumores que afirman que se quitó las costillas para verse más delgada. A pesar de la variedad de teorías, la misma artista ha bromeado al respecto además de revelar que la razón de dichos mitos se debe a que por un accidente que sufrió de niña, no cuenta con una costilla.

Continúa leyendo

Yuri confiesa que Thalía fue quien más le ayudó a sobrellevar la muerte de su mamá

¿Qué es la disgeusia? Thalía reveló que padece esta enfermedad

Camila Sodi sufre accidente mientras esquiaba en Aspen