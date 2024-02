Yuri confiesa que Thalía fue quien más le ayudó a sobrellevar la muerte de su mamá

A casi nueve años del fallecimiento de su madre, Yuri revela que recibió muchas muestras de cariño y solidaridad de parte de amistades del medio artístico; sin embargo, confiesa que Thalía fue quien más le ayudó a sobrellevar el duelo.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, la cantante comentó que, al saber el dolor por el cual estaba pasando, la intérprete de ‘Arrasando’ procuraba mantenerse en contacto y dar consejos para intentar que el sentimiento de pérdida no fuera tan intenso.

“Esto nunca lo había contado, pero hoy le quiero agradecer públicamente a Thalía por el gran apoyo que me dio cuando se murió mi mami. Desde ese momento mi flaquita me hablaba casi diario por teléfono. Me aconsejó muchísimo y todo lo que ella me decía yo lo aplicaba y me sentía mucho mejor”, dijo Yuri.

Para finalizar, la intérprete de ‘La Maldita Primavera’ señaló que tras la pérdida de la señora Dulce Canseco comenzó a presentar crisis de ansiedad, teniendo síntomas como pérdida de aire y taquicardia, por lo que decidió acudir a un médico para que la ayudara.

