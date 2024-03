VIDEO: Las declaraciones del padrastro de Madeline Soto acusado de violarla por años en Florida

Stephan Sterns, el padrastro de Madeline Soto, la menor de 13 años reportada desaparecida y hallada muerta, alegó a un medio televisivo que la dejó en buenas condiciones en la escuela previo a que esta desapareciera.

Las expresiones de Sterns, novio de la madre de la víctima, se dieron antes de que los restos de la adolescente fueran hallados en una zona boscosa del condado Osceola el 1 de marzo, y lo identificaran como sospechoso de los hechos.

“Yo la dejé. Todo lucía bien cuando yo me fui. Esa fue la última vez que la vimos”, declaró Sterna a WFTV 9.

A Sterns, de 37 años, se le ve como si estuviera sollozando.

La madre de la víctima, Jennifer Soto, indicó a la misma televisora que creía que alguien se había llevado a su hija.

En otra entrevista con Fox 35, la mujer hizo una declaración similar.

“Yo siento que alguien se la llevó, porque ella no es así; simplemente desaparecer y no decirnos a dónde va o con quién está”, manifestó.

La mujer alegó además que la mañana en que su hija desapareció fue Sterns quien la llevó a la escuela.

“La mañana del lunes nosotros la llevamos a la escuela; la dejamos cerca de la escuela, cruzando la calle de una iglesia que está justo al lado de la escuela. Ella cruzó la calle y caminó a la escuela o pensamos que caminó hasta la escuela. Mi novio que la dejó en la escuela, abandonó el lugar en ese punto. Se vio en video que ella se quedó en el estacionamiento de la iglesia por unos minutos y luego caminó a la escuela. Pero ella nunca llegó…eso fue alrededor de las 9 a.m. Ella nunca llegó a la escuela después de eso. Es justo al lado de la escuela. Yo no sé por qué no llegó. Yo no sé si algo pasó en su camino o alguien se la llevó. Pero ella nunca llegó”, argumentó.

La mujer además rechazó tener algún conflicto con ella o haber discutido con la menor previo a la desaparición. Descartó también que su hija estuviera comunicándose con extraños por redes sociales.

“No hubo momento esa noche, después de que llegó de la fiesta que tuvo el teléfono o la laptop. Ella fue directo a prepararse y a la cama. Así que yo sé que ella no tuvo conversaciones con nadie, no hizo planes con nadie. Yo no vi nada de eso”, añadió en referencia a la celebración del cumpleaños de la adolescente.

En las imágenes, Sterns aparece sentado detrás de ella, pero no participa del intercambio.

Soto fue reportada desaparecida por su madre el 26 de febrero, un día después de que la festejaran por sus 13 años.

Tras confiscar el teléfono del hombre, las autoridades descubrieron perturbadoras imágenes sexuales en las que, presuntamente, Soto aparece siendo victimizada. Esto llevó a la presentación de más de 60 cargos criminales contra Sterns, quien permanece detenido sin derecho a fianza.

Sin embargo, aún no se han presentado cargos criminales contra el hombre en relación con la desaparición y asesinato de Madeline. No están claras las razones.

El alguacil del condado Orange John Mina dijo a medios de prensa que creen que Sterns viajó con el cadáver de Soto en su vehículo antes de deshacerse del mismo.

Los investigadores alegan que el cuerpo de la víctima fue visto en el vehículo que conducía Sterns.

“Nosotros creemos que ella ya estaba muerta en ese momento y que Stephan Sterns movió su cuerpo en horas tempranas de ese día (26 de febrero)”, indicó Mina. “Nosotros tenemos evidencia en video que muestra a Stephan Sterns tirando artículos en un contenedor en ese complejo de apartamentos en Kissimmee a las 7:35 a.m.”, agregó el portavoz.

Mina se refiere a material que muestra al padrastro lanzando una mochila y una laptop.

Sigue leyendo:

Madre de Madeline Soto aparece en entrevista junto a su novio acusado de violar a la menor y sospechoso de asesinarla

Padrastro acusado de violar a Madeline Soto por años en Florida habría viajado con cadáver de la menor en su auto

Agentes en Florida descubren “perturbadoras imágenes”: padrastro de Madeline Soto la habría abusado sexualmente desde que tenía 11 años