Adamari López rememoró el momento cuando se reencontró con Luis Fonsi, pero en televisión

La presentadora Adamari López el pasado jueves estrenó un nuevo capítulo en el pódcast que realiza con su comadre Chiquibaby y que pueden disfrutar a través de YouTube. Además, habló de una situación que le tocó vivir cuando trabajaba en uno de los espacios matutinos de Telemundo y fue con el cantante Luis Fonsi.

López aprovechó para destacar ciertas circunstancias bochornosas que le han ocurrido estando en vivo y luego comenzó a hablar de algo muy particular que atravesó en ‘Un Nuevo Día’: “Una vez a mí me tocó recibir en el programa a uno de esos ex, que no voy a decir ni nombre ni nada, pero que ustedes saben quién es”.

“Después de mucho tiempo que no nos veíamos como frente a la televisión, venía por primera vez al show en la mañana, y entonces nos tocaba recibirlo y hacerle una entrevista. Después de eso nos tocaba cantar, era como un concurso de canciones. Entonces James (Tahhan) se trabó, como que no se sabía la canción y ahí salí yo al frente, otra vez a cantar la canción que hablaba de la maleta”, explicó la conductora, al tiempo que hizo referencia al tema ‘Corazón en la maleta’.

Sin duda alguna el momento tenía atrapada toda la atención de la audiencia debido a que más de uno quería ver cómo ambos se iban a desenvolver tras su separación: “Pues bueno, traté de salvar el momento y en muchas ocasiones salvar el momento no es salvar el momento, sino estar en el ojo público y criticada. Fue uno de esos momentos que se hacen virales, que pueden parecer jocosos”.

La también conductora Chiquibaby destacó: “Yo siempre pensé que esa canción sí era dirigida a ti, fíjate”. Sin embargo, Adamari en todo momento demostró su desacuerdo y le respondió: “Otra vez con lo mismo”.

En las últimas semanas, Adamari ha ocupado los titulares del mundo del entretenimiento tras haber hablado con Yordi Rosado sobre lo que fue su pasado con Luis, al tiempo que detalló el momento cuando él le dijo para divorciarse. Además, también mencionó el lugar en el que mantiene guardado el anillo de compromiso que le dio el cantante.

Sigue leyendo:

· Adamari López revela cómo fue el momento cuando Luis Fonsi le dijo que no quería seguir con ella

· Adamari López revela lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Luis Fonsi

· Adamari López habló de su vida íntima con Toni Costa: “Lo intentaba delicioso”