Adamari López revela lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Luis Fonsi

La presentadora de televisión Adamari López recientemente sostuvo un encuentro con Yordi Rosado, y al estar juntos él le mencionó que le iba a preguntar de todo, hecho que a ella no le molesta debido a que siempre ha sido abierta en cualquier aspecto de su vida, y como era de esperarse hablaron de su matrimonio con Luis Fonsi, al tiempo que el conductor mexicano le consultó por una joya bastante particular.

“Cuando uno se separa y todo, lamentablemente yo también lo sé por experiencia, el asunto de los anillos es algo especial, ¿tienes todavía ese anillo? ¿Qué pasó con ese anillo?“, le consultó Rosado.

Sin pensarlo mucho, la también actriz de origen puertorriqueño le dijo: “Sí, sí lo tengo muy bien guardado. En una caja de seguridad, no me lo pongo, pero ahí lo tengo. Está en una caja de seguridad en el banco”.

Luis Fonsi acabó con el matrimonio a través de una llamada

“Un día estando yo de viaje me llama y me dice que se quiere divorciar. Pero a su mamá le dice que me dijo que se quería separar”, comenzó diciendo sobre el momento cuando ella se enteró de que el cantante no deseaba seguir a su lado.

El presentador le preguntó el motivo por el que él quería el divorcio y ella manifestó: “Que no me quería más“. Además, la puertorriqueña añadió que Luis no se siente para nada cómodo cuando le hacen preguntas de su pasado con ella.

Adamari López cree que la edad de Luis Fonsi pudo haber influido en la decisión de separarse. Crédito: Mezcalent

“Pienso yo a todas estas, lo digo en el libro, no supo a lo mejor cómo manejar las cosas. No creo que haya sido desde un punto de vista de alguien que quiere hacer daño; es más joven que yo, no supo cómo manejarlo. Hoy día ya todo eso pasó, lo recuerdo porque son hechos que pasaron en mi vida, no es que me haya quedado en ese mismo punto, porque todo el mundo cuando hablo de esto es como si yo quisiera volver a traer el tema”, le siguió contando a Yordi.

