Adamari López revela cómo fue el momento cuando Luis Fonsi le dijo que no quería seguir con ella

Adamari López decidió dar detalles de la situación que vivió momentos antes de divorciarse tras las circunstancias difíciles que atravesó en su relación con Luis Fonsi. La presentadora confesó que su enfermedad fue un punto de quiebre en su matrimonio porque el cantante no supo cómo manejar la situación y se distanció emocionalmente de ella.

“Nos duró lo bueno como un añito. Me tocó ir a trabajar a México. Yo ya entendía que las cosas estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia… Él nunca quiso ir a la casa, que en teoría era nuestra”, comenzó diciendo en una entrevista a Yordi Rosado.

“Era una relación fría, pero yo siempre tuve el deseo de que todo iba a mejorar. (Pensaba) Es que no estoy en la casa, él está enojado y cuando yo termine de trabajar, todo volverá a la normalidad. Regresé a Miami y no hubo ninguna mejoría, ni siquiera me fueron a buscar al aeropuerto. Sabía que la cosa iba a estar complicada, pero él no era de platicar. Me decía ‘No eres tú, soy yo. No quiero hablar de eso'”, agregó la conductora de origen puertorriqueño.

De manera repentina, López recibió una noticia para la que no estaba preparada en aquel entonces: “Un día estando de viaje me llama y me dice que se quiere divorciar. Que no me quería más. No hay vida después de eso. En ese momento no comes, no duermes, no dejas de pensar, no te deja de doler la cabeza. Es una angustia”.

Adamari López explicó que le afectó cuando Luis Fonsi le dijo que no quería continuar con ella. Crédito: Mezcalent

“Me vuelvo a hacer una operación en Jacksonville (Florida) para quitarme un implante. Él llegó hasta ese lugar, bajamos a Miami juntos y al día siguiente él ya tenía un sitio a donde irse. Terminó de agarrar las cosas y dijo: ‘Regreso más tarde’. Y cuando estaba en el otro lugar me llamó y me dijo: ‘Tengo todo lo que necesito, no voy a volver'”, le comentó al conductor mexicano.

Además, explicó que a su exesposo le genera cierta incomodidad el hecho de tener que hablar públicamente de este aspecto personal de su pasado: “No creo que haya sido desde el punto de vista de alguien que quiere hacer daño. Es más joven que yo y quizá no supo cómo manejar las cosas. Fonsi quisiera que nadie más le volviera a preguntar de este tema. Yo no tengo problema porque esto es una cosa que ya superé”.

