Así quedaron los cuartos de final de la Europa League y la Conference League

La UEFA llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Europa League, destacando el enfrentamiento entre el mexicano Edson Álvarez y el West Ham contra el invicto Bayer Leverkusen. La Roma y el AC Milan también se enfrentarán en un emocionante duelo italiano.

La final se celebrará en el Aviva Stadium de Dublín, Irlanda, el 22 de mayo, estableciendo así el camino hacia el título. Los juegos de ida tendrán lugar el 11 de abril, seguidos de los partidos de vuelta el 18 del mismo mes.

Así quedaron los cuartos de final de la Europa League:

1.- AC Milán vs AS Roma

2.- Liverpool vs Atalanta

3.- Bayer Leverkusen vs West Ham United

4.- SL Benfica vs Olympique Marsella

Así quedaron las semifinales de la Europa League:

1.- Ganador del SL Benfica-Olympique Marsella vs Ganador del Liverpool-Atalanta

2.- Ganador del AC Milán-AS Roma vs Ganador del Bayer Leverkusen-West Ham

Cuartos de final de la Conference League

En cuanto a la Liga Conferencia, el Aston Villa-Lille y el Olympiacos-Fenerbahce prometen ser los enfrentamientos más emocionantes de los cuartos de final. También veremos al Brujas enfrentarse al PAOK de Salónica y al Viktoria Plzen contra el Fiorentina.

Además, el Brujas se une a la lista de cuartofinalistas, buscando superar su desempeño anterior en la Liga de Campeones y encontrar mejores resultados en la liga actual.

