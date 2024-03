Hermano de Lionel Scaloni fue detenido por asuntos relacionados con extorsión y drogas en Argentina

El exfutbolista y hermano del DT de la Selección argentina, Mauro José Scaloni, fue detenido por agentes policiales mientras se dirigía a hacer trámites a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina.

Mauro está siendo investigado en una causa por “extorsión y amenazas coactivas”, según ha informado la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La policía aseguró que Scaloni, que vive en la provincia de Santa Fe, en el litoral argentino, se encontraba en Buenos Aires porque tenía un “turno para sacar la VISA de su esposa”, un documento necesario para viajar al país norteamericano.

Fue allí donde personal de la División Antidrogas lo demoró sobre las 11 de la mañana (hora local) para notificarlo, secuestró su teléfono móvil y después lo dejó ir.

Mauro, que fue futbolista como Lionel, se dedicaba en la actualidad al cultivo de maíz. Su paso por el fútbol coincidió con su hermano hasta que llegaron a España, en el que firmaron ambos por el Deportivo La Coruña, después de comenzar sus carreras en Newell’s y continuar en Estudiantes antes de aterrizar en Europa.

A lo largo de su vida deportiva, Mauro Scaloni se transformó en la sombra de su hermano Lionel. El hoy técnico de la Selección se incorporó a las divisiones inferiores de Newell’s al mismo tiempo que su hermano, que jugaba dos categorías más arriba. En 1995 debutó en Primera; su hermano llegó hasta la reserva. Llegó a jugar en el Fabril, equipo filial del Deportivo La Coruña, donde su hermano brilló durante años.

Mientras tanto, otros sospechosos fueron detenidos en la causa, al contrario del hermano del DT de la Selección. Por lo pronto, las autoridades locales no cuentan con una orden judicial válida para arrestarlo. Entre los otros imputados se encuentra un joven rosarino de 24 años, ex empleado estatal y ex beneficiario de planes sociales.

