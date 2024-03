Geraldine Bazán de resultar ganadora de ‘La Casa De Los Famosos’ no se llevaría el premio mayor

‘La Casa de los Famosos‘ en su cuarta temporada sigue dando muchas sorpresas y es que hace poco ingresaron dos nuevas integrantes y se trata de Patricia Corcino y la destacada actriz Geraldine Bazán, hecho que sin duda generó gran emoción en la audiencia que se ha mantenido atenta.

Sin embargo, hay un pequeño detalle con ellas y el resto de los participantes que entren a la casa esta semana, pues de ser ganadores no podrán disfrutar de la suma de $200,000 dólares y todo se debe a que no están desde el momento en el que inició la competencia, así como lo hicieron aquellos que están desde el 23 de enero.

Jimena Gállego es una de las conductoras del reconocido programa y a través del canal de YouTube mencionó que todos los nuevos pasan a tener una desventaja ante el resto y es una situación económica: “Tienen un descuento sobre el premio obvio, no se les da el premio entero, sino que es como por los días que estás. Se hace la matemática, pues”.

Sus palabras no son nuevas, aunque puede que muchos sencillamente no lo recuerden y es que todo se fundamenta en sus días como habitantes: “Ganan un proporcional del premio por el tiempo que estuvieron. Lo dijimos cuando entró Samira y cuando entró Diego (Samira Jalil y Diego Soldano, en la tercera temporada), nada más que como no ganaron, no se volvió a explicar”.

En esta ocasión todo ha resultado ser un poco escandaloso con la escapada de Thalí García, la salida de Gregorio Pernía y la expulsión de Carlos Gómez tras haber agredido a uno de sus compañeros del concurso.

Los fanáticos del reality show están ansiosos por ver cómo se desenvolverán Geraldine y Patricia en La Casa de los Famosos y qué impacto tendrán en el transcurso del programa. Solo el tiempo dirá qué sorpresas nos depara la llegada de estas dos nuevas integrantes.

En la primera temporada resultó ganadora Alicia Machado, en la segunda Ivonne Montero y en la tercera Madison Anderson.

