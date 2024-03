Juan Soto se deja ver con una franela de los Mets y fanáticos enloquecen [Foto]

La estrella dominicana Juan Soto recientemente llegó al Bronx para disputar la temporada 2024 con New York Yankees, pero a pesar que la nueva campaña no ha comenzado ya muchos son los que buscan equipo al jardinero cuando se convierta en agente libre y la mayoría apunta a que podría firmar con el otro equipo de la ciudad: New York Mets.

El equipo presidido por Steve Cohen es un fuerte candidato a firmar a Soto por el poder económico que maneja en los Mets, pero recientemente en redes sociales otra señal que empareja al pelotero con los de Queens puso a celebrar a sus más acérrimos fanáticos.

Durante la tarde de este sábado una imagen se volvió rápidamente viral en redes sociales luego que apareciera el slugger distraído en una tienda pero sujetando y apreciando la camisa de los Mets.

Aunque muy posiblemente se trate de una casualidad del momento o una experiencia similar a la que vivió Ronald Acuña Jr. también comprando una camiseta de Aaron Judge en los Yankees, quien se llevó más de 10 camisetas de sus jugadores favoritos en MLB, lo cierto es que el momento no pasó desapercibido por nadie y en especial por los fanáticos de los Metropolitanos.

Rumores van y rumores vienen pero una de las informaciones más sonadas es que Soto buscará un contrato cercano a los $500 millones de dólares y con una vigencia de 14 temporadas, siendo el acuerdo más grande en la historia de la MLB.

Mira la foto de Soto aquí:

