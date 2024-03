A Ayilín Mujica se le rompió su vestido poco antes de salir al aire con ‘La Mesa Caliente’ 

La actriz cubana Aylín Mujica vivió un momento lleno de angustia debido a que su vestido se rompió poco antes de salir al aire con el programa ‘La Mesa Caliente’, que transmite la cadena Telemundo.

El hecho quedó registrado en un video que compartieron en el canal de YouTube del show de televisión en el que participan otras figuras como Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet.

“Ay, no, ay, no”, salió corriendo la famosa al notar lo que había pasado con su vestuario.

Aylín Mujica vive incómodo momento

En una entrevista con el show, dio algunos detalles de lo ocurrido: “Mi vestido, carísimo de París, se me rompió, igual que a la ganadora del Oscar”.

“Si a Emma Stone se le rompió el vestido, a Aylín Mujica también”, decía.

En una conversación con sus compañeras recibió algunos consejos, por ejemplo, Verónica Bastos le decía: “Hazte la loca, di que es parte del diseño, o vamos a romperlo todo”.

Sin embargo, a la cubana no le gustó esa recomendación.

“No lo resolví, salí al aire con el vestido roto”, decía la famosa a las cámaras del show de televisión.

Después de esto, la artista afirmó que no perderá esta prenda y por eso quiere hacerle algunas modificaciones: “El vestido se cose porque aquí no botamos nada, eso se recicla, se cose, o se le cortan las mangas, así con un estilo coquette y queda perfecto para otra ocasión, porque aquí no se puede poner un vestido una sola vez uno, hay que reciclar con varios programas y todas esas cosas”.

Aylín Mujica se sumó después de salir de ‘La Casa de los Famosos 3’ a ‘La Mesa Caliente’, un show en el que se ha adaptado y ha puesto el toque cubano con sus opiniones caracterizadas por la neutralidad.

Recordemos que antes de ella estuvo en ese lugar Alix Aspe, quien daba una mirada llena de jovialidad al show en el que se debaten varios temas del momento.