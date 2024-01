Aylín Mujica habla de su papel como jueza en la competencia de baile de ‘Hoy Día’ 

A partir del 29 de enero, en el programa ‘Hoy Día’ estrenan una competencia de baile que tendrá como jueces a Aylín Mujica, Osmel Sousa y Toni Costa.

En el matutino se alistan para que un grupo de famosos demuestre sus habilidades en la pista, para luego ser evaluados por estos artistas.

A pocos días del lanzamiento de este show, la actriz cubana contó detalles de cómo se alista para esta nueva experiencia en su carrera artística.

“Estoy como pez en el agua porque yo realmente soy bailarina, soy graduada de ballet clásico y hablar de baile, de cómo mover el cuerpo es lo que más me gusta hacer. Yo creo que los latinos bailamos un solo ritmo y eso nos conecta a nuestras raíces, entonces que me hayan invitado a hacer este proyecto donde voy a hablar de lo que más me gusta, que es el baile, es como un regalo, empecé el año con el pie derecho porque me encanta lo que va a pasar en ‘En Hoy Día Bailamos’”, dijo.

Luego de esto, la conductora de ‘La Mesa Caliente’ afirmó que una de sus grandes pasiones es el baile y que sus comienzos fueron con este arte.

“Yo me gradué de ballet clásico y tuve que aprender a bailar ritmos cubanos, entonces para mi fue un gran reto y cuando llegué a México llegué con un gran espectáculo bailando”, agregó.

Aylín Mujica recordó que su primera oportunidad en la actuación se la dio Florinda Meza, algo que agradece por todo lo que logró, pero insistió en que el baile es algo fundamental en su vida.

Andrea Meza le preguntó cuál sería su papel dentro del jurado y la cubana indicó: “Voy a estar al lado de Osmel Sousa y Toni Costa, Osmel es bastante villano, Toni me imagino que se va a fijar un poquito más en lo que es la técnica y yo, que creo que para bailar uno tiene que hacerlo del alma, entonces esos siete participantes que van a estar acá no van a estar solos, van a estar de la mano con siete coreógrafos que son unas estrellas allá afuera en la industria, entonces va a ser un trabajo maravilloso en equipo y yo lo que quiero ver es que la gente no baile con técnica, sino que sienta”.

En este sentido, explicó: “Nosotros somos energía y el baile nos conecta, entonces el bailar con el corazón es lo que hace que tú luzcas mejor”.

La artista dijo que algo que no le debe faltar a los concursantes es gozar esta experiencia, más allá de sentir la necesidad de hacerlo perfecto. “El baile es una expresión”, completó.

