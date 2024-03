Fernando Ortiz no celebra el triunfo ante Atlas: “No estuvimos finos”

Rayados de Monterrey sigue haciendo de las suyas en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX luego de sumar una nueva victoria 2-1 ante los Rojinegros del Atlas que los mantiene como líderes del campeonato regular con apenas cinco jornadas más por disputarse y que les permite soñar para poder conquistar el título de campeón.

A pesar de este hecho el director técnico de la Pandilla, Fernando ‘Tano’ Ortiz, destacó que el resultado no le generó la satisfacción esperada debido a que siente que no ganaron con las ganas necesarias y a pesar de haber sumado los tres puntos aseguró que seguirán trabajando para alcanzar el título de la Liga MX.

“No fue un juego que quizás a modo de verlo no estoy con la satisfacción que buscaba antes… no estuvimos finos, hubo imprecisiones, pero es fútbol. Nos llevamos los tres puntos a Monterrey para seguir estando allá arriba,dar ese pensamiento que nosotros estamos viviendo el día a día y no hacerlo más adelante”, expresó el entrenador al asegurar que presentaron algunos fallos en el terreno de juego que pudieron haberse evitado.

“Terminar primero no te garantiza nada, en el fútbol mexicano y nuestra liguilla, ser primero, segundo o tercero, no te garantiza nada salvo poder terminar en casa, entonces nosotros como objetivo principal en pretemporada era terminar dentro de los primeros cuatro, hoy estamos dentro de esa posibilidad”, agregó Ortiz.

Además de esto el entrenador de Rayados de Monterrey aseguró que la etiqueta de ser favoritos no es algo que le incomoda a sus jugadores debido a que están conscientes de las fuertes responsabilidades que se necesitan para lograr su objetivo.

“Estamos en una institución que esa etiqueta la va a tener siempre, los chicos y nosotros somos conscientes de eso, un club que exige estar dentro de esa etiqueta, hay que hacerse responsables”, expresó.

Para finalizar, el entrenador de Rayados sostuvo que esperan poder mantener la senda ganadora en los próximos partidos del torneo Clausura 2024 de la Liga MX y en la Concacaf Champions Cup para levantar los dos trofeos y convertirse así en el mejor equipo de toda la región en este semestre.

