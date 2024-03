Joe Espada asegura que José Altuve está listo para las Grandes Ligas: “Está deseando que llegue el opening day”

El manager de los Houston Astros en la Major League Baseball (MLB), Joe Espada, se mostró bastante emocionado por el compromiso que ha mostrado el beisbolista venezolano José Altuve de cara al arranque de la temporada 2024 de las Grandes Ligas (la cual iniciará el próximo 28 de marzo) con el objetivo de poder ayudarlos nuevamente a lograr el pase a los playoffs y así poder luchar por el título de campeón del beisbol organizado en la Serie Mundial.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para MLB.com al mostrarse bastante contento por la completa recuperación del popular segunda base que se ha convertido en el jugador estrella de la franquicia; asimismo destacó que están trabajando lo mejor posible para poder tener un excelente rendimiento en la ronda regular y así poder quedarse con el título de campeón.

“Tenerlo sano en la alineación todos los días es importante para nosotros como un todo. Él está deseando que llegue el opening day”, expresó Espada sobre el rendimiento de Altuve en los spring training y por la gran recuperación que ha mostrado en las últimas semanas tras la grave lesión que lo afectó durante el último año.

“Entrenó muy duro esta temporada baja para tener otra temporada típica de José Altuve. Cuando él se vaya, nosotros nos iremos”, agregó el manager de los Astros al analizar también la importancia del venezolano dentro de la organización de Houston a lo largo de su carrera tras impulsarlos a conquistar dos títulos de Serie Mundial y ser un ejemplo a seguir para todos los beisbolistas que forman parte del club.

Un detalle importante es que el propio José Altuve también fue cuestionado por el periodista de MLB.com, Allyson Footer; en dicha entrevista afirmó que se siente bastante bien físicamente y que ya desea demostrar todo lo que puede ofrecer para esta temporada gracias a la superación de su lesión que le ha permitido registrar un positivo spring training en este 2024.

“Me siento al 100 por ciento, me siento muy bien. Tengo muchas ganas de salir a jugar. Creo que tenemos un equipo muy talentoso. Me gustan nuestras posibilidades este año“, enfatizó Altuve.

“Nunca antes había estado en esa situación. Tenía un pulgar roto y me preocupaba de no poder prepararme físicamente, todo el cuerpo. Creo que eso es cosa del pasado. Fue un año difícil, pero me siento bien en este 2024”, agregó el beisbolista en sus declaraciones.

Durante la pretemporada de las Grandes Ligas José Altuve ha tenido un positivo desempeño al cosechar un promedio de .233 gracias a un total de siete imparables, un jonrón, 5 carreras impulsadas y cuatro carreras anotadas.

