Instan a mujeres neoyorquinas a no quedarse calladas y denunciar acoso y discriminación en sus trabajos

Más de la mitad de la fuerza laboral en Nueva York está constituida por mujeres, quienes se estima contribuyen a la economía de la Gran Manzana con más de $100,000 millones de dólares cada año. Y en medio de los festejos y el reconocimiento que millones de neoyorquinas están recibiendo en el marco del Mes de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, organismo que vela para erradicar el acoso sexual y la discriminación, hizo un llamado a las mujeres para que no se queden calladas y denuncien acoso sexual o cualquier condición discriminatoria por motivo de género, raza, edad, forma corporal, estatura, creencia religiosa que enfrenten en sus espacios laborales.

En una conversación con medios hispanos, la comisionada de Derechos Humanos, Annabel Palma, reveló que en el último año se han abierto 106 investigaciones contra empleadores neoyorquinos por motivo de discriminación de género en sus trabajos, y tras pedir a todos los neoyorquinos, especialmente a las mujeres, que reporten los atropellos, recordó que sin importar el estatus migratorio, en los cinco condados hay protecciones de ley que garantizan que puedan trabajar en ambientes de seguridad, respeto y dignidad.

“El acoso nunca se debe aceptar y las mujeres que vivan, visiten o trabajen en Nueva York tienen derecho a no ser discriminadas ni acosadas en su vida diaria“, aseguró la funcionaria de la Administración Adams, quien reconoció que pese al esfuerzo que están adelantando las autoridades municipales para poner fin a prácticas de acoso y discriminación y fomentar la equidad de género, la mayoría de abusos se quedan en las sombras.

“No puede sentarme aquí y decir que los acosos son tan mínimos como solo 106 casos. En la Ciudad de Nueva York pasan muchas cosas, y hay muchas personas que no quieren decir lo que les está pasando, porque hay mujeres en esas situaciones que tienen miedo de perder su trabajo, y el mensaje que queremos llevar es que reporten“, dijo la funcionaria de origen latino. “Muchas son madres solteras y es el único ingreso del hogar que tienen y a veces dicen: ‘yo, mejor me quedo callada y sigo trabajando’. Por experiencia propia sé que es difícil, pero por eso hacemos estre trabajo, y nos aseguramos de que las mujeres sepan que están protegidas por la ley. Si están en esa situacion, si han sufrido acoso o discriminación, llamen a la oficina”.

La Comisionada Palma recalcó que las normas de la Ciudad garantizan la protección de quienes denuncien, y se conducen visitas a sitios de trabajo sin revelar nombres de los querellantes.

“Pueden reportar anónimamente y la Comision de Derechos Humanos por ley puede abrir investigaciones sin mencionar el nombre de la persona que están haciendo la querella. Nosotros tenemos el poder de aplicar la ley y no tenemos que llevar los casos al Departamento de Trabajo. Podemos llevar la investgación hasta el final en muchos casos, si está bajo nuestra jurisdicción, y si no, podemos servir de puente para conectarlas con la agencia más adecuada”, agregó la funcionaria.

La ley de Derechos Humanos de la Gran Manzana promueve no solamente medidas para acabar con el acoso y la discriminacion en los lugares de trabajo sino que también impone remedios monetarios como multas y penalidades a empleadores, con quienes trabajan en entrenamientos para asegurar que los comportamientos contra la ley no vuelvan a ocurrir. Asimismo, las víctimas de acoso y discriminación pueden tener compensación monetaria. Quienes hayan sufrido los atropellos tienen tres años para presentar un reclamo ante la División de Derechos Humanos.

“El elemento principal para nosotros es seguir dando la educación que se merece todo neoyorquino en la ciudad sobre sus derechos y a los empleadores sobre sus obligaciones, por lo que tenemos casos en los que antes de irnos a un juicio hablamos con quienes violen la ley y llegamos a acuerdos sin seguir investigaciones trayendo resultados más rápido“, manifestó Palma. “Hace poco firmé una orden, a través de una mujer que trabajaba en El Bronx y fue acosada sexualmente, en un caso muy atroz, y el dueño del taller de mecánica donde trabajaba ella, recibió una multa de $250,000 dólares y recientemente la oficina que aplica la ley pudo, a través de un caso iniciado por la Comisión conseguir $300,000 dólares para una trabajadora”.

La jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la Gran Manzana agregó que en la Ciudad no importar si un empleado tienen estatus migratorio o no para exigir el respeto a sus derechos e instó a trabajadores indocumentados a que no permitan atropellos y denuncien cuando se sientan acosados y discriminados.

“Queremos dejarles saber que quien venga a nuestras puertas no se le va a preguntar estatus migratorio. Para nosotros eso no existe, existe solo la persona que viene a buscar ayuda y vamos a brindarles apoyo”, dijo la funcionaria, al tiempo que señaló que la mayoría de quejas relacionadas con sitios laborales actualmente tiene que ver con personas con discapacidad, quienes buscan tener acomodaciones razonables como un ascensor o una rampa para poder llegar al baño o un escritorio, y mujeres víctima de violencia doméstica que pueden solicitar cambio de horario si están en situación de riesgo por miedo.

“Hay muchas personas que todavía no conocen la ley y nuestra labor es educarlos y en comunidades donde nos críamos muchos de nosotros hay muchos negocios familiares y pequeños, y no queremos dar multas y sanciones, porque los afectan, pero si queremos que cumplan con la ley y protejan a sus empleados. Para nosotros lo más importante es que la ley no sea violada y entiendan los comportamientos que no son tolerados”, advirtió Palma.

Vanessa Ramos, directora general de Educación y Cumplimiento de la Comisión de Derechos Humanos, mencionó que en el sitio web de esa agencia, que en el último año visitaron más de 4 millones de personas, hay un taller sobre acoso sexual, que es obligatorio que los empleadores provean a todos los empleados, donde además se aclaran conceptos y ejemplos sobre lo que se se considera como acoso sexual.

La Comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de NYC, Annabel Palma. Foto: Edwin Martinez

“No necesariamente tiene que contener un elemento sexual, puede ser un elemento que provea un ambiente hostil en el trabajo, y si un empleador no hace nada para frenarlo y no implementa acciones correctivas, puede estar violando la ley de la Ciudad”, dijo la trabajadora municipal, resaltando que medidas aprobadas recientemente como la protección contra discriminación laboral por peso y estatura, siguen garantizando que en la Gran Manzana no haya cabida a discriminar a nadie y ofrecer opciones de apoyo en situaciones específicas también.

“Existen cuatro categorías para que los empleados puedan solicitar acomodación razonable: discapacidad, cualquier tipo de impedimento físico, mental, sicológico o historial relacionado, personas en estado de embarazo y condiciones relacionadas, víctimas de violencia doméstica y violencia sexual, y personas que tienen observaciones de tipo religioso, siempre y cuando no constituyan una dificultad excesiva. En esos casos los empleadores tiene que entablar diálogos cooperativos con esos empleados o empleadas, y si no lo hacen, pudiera haber un caso de discriminación”.

En cuanto a la compensación que puede recibir un trabajador que reporte acoso o discriminación, la ley no tiene límite y se determina a través de la misma Oficina de Derechos Humanos, que hasta ahora, dependiendo del caso de la investigación o el acuerdo, han sido de entre $1,000 y $300,000.

Vanessa Ramos, directora general de Educación y Cumplimiento de la Comisión de Derechos Humanos

Cómo denunciar

Si ha sido víctima de discriminación o acoso en su lugar de trabajo, independientemente de su género, puede llamar al (212) 416-0197 para programar una cita y reportar el incidente

Puede también denunciar actos de discriminación a través de este enlace: https://www.nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page

Pueden llamar al 311 y preguntar por la Comisión de Derechos Humanos

Para mayor información pueden visitar el sitio NYC.gov/HumanRights y buscar la pestaña de traducción a Español

Datos relevantes

106 investigaciones por discriminación de género y acoso sexual fueron presentadas en el último año

$250,000 es la penalidad que puede recibir un empelador que viole leyes de derechos humanos

$300,000 recibió hace poco tiempo una mujer víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo

No hay límite sobre el monto que una víctima de acoso y discriminación en el trabajo puede recibir

Qué es la Ley de Derechos Humanos de NYC

La Ley de Derechos Humanos de NYC protege contra la discriminación en vivienda, empleo y en lugares púbicos a todos los que visitan, trabajan o viven en la Ciudad de Nueva York y la protección abarca 22 categorías que incluyen raza, credo, color, nacionalidad, origen, género, orientación sexual, edad, discapacidad, estatus de ciudadano o extranjero u otro estatus protegido o percibido en una persona. La Ley también ofrece protección contra el acoso por discriminación y análisis por prejuicios por parte de las agencias de cumplimiento de la ley.

Conozca sus derechos sobre acomodación razonable en su trabajo, si está embarazada

Si usted está embarazada, los empleadores están obligados a proporcionar un aviso por escrito sobre los derechos de los empleados según la Ley y un protocolo para que los empleados soliciten una acomodación razonable que permita a la empleada seguir trabajando la mayor parte del tiempo que le sea posible, que sea apropriado y no cause dificultades excesivas en su lugar de trabajo.

Usted puede solicitar una acomodación razonable que incluye descansos (por ejemplo, para usar el baño, comer o beber, o asegurar el descanso necesario), cambios en su entorno de trabajo (por ejemplo, una silla o un ventilador), asistencia con tareas físicamente exigentes, tiempo libre o ajustes de horario, espacio privado y limpio que no sea un baño para descansos y para extraer leche materna, trabajo ligero o una transferencia temporal a una posición diferente, tiempo libre para recuperarse del parto

Otros casos para solicitar acomodaciones especiales