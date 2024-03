La Divaza recuerda en ‘La Casa de los Famosos 4’ los momentos más duros de su vida

La Divaza, influencer venezolano, participó en ‘La Vida en Fotos’, segmento en el que los habitantes de ‘La Casa de los Famosos’ recuerdan importantes momentos para ver todo lo que han avanzado en sus trayectorias.

Junto a Jimena Gállego, el youtuber analizó distintas imágenes y explicó por qué fueron tan relevantes en su vida.

La primera imagen fue del creador de contenido en su colegio, en donde tenía a su mejor amigo César.

“Yo en esta foto me veo… Este era mi mejor amigo y yo me acuerdo, yo ahí no es que era muy afeminado, ahí ni siquiera sabía de mi sexualidad ni nada, pero yo me la pasaba con él, como era mi mejor amigo me la pasaba agarrado de mano con él, no sé era como muy inocente y en ese momento yo no sabía que me gustaban los chicos”, dijo.

Explicó que por esta amistad comenzaron a decirle cosas con las que dejaban ver que eran gays.

“Ahí era feliz y no lo sabía”, comentó.

Luego fue el turno de la adolescencia, cuando empezó a hacer videos y en esa etapa tuvo como uno de los principales problemas la falta de autoestima.

“El internet salvó mi vida y si no fuera por eso no sería lo que soy hoy en día”, afirmó.

La vida en fotografías de La Divaza#LCDLF4 pic.twitter.com/aCz8olZvtx — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 18, 2024

Jimena Gállego le preguntó a La Divaza cuándo supo que era gay y le explicó que fue cerca de la adolescencia, cuando le empezó a gustar un chico del colegio.

“Ya ni siquiera me lo cuestioné, yo dije ‘soy así’ y las consecuencias vinieron después”, destacó.

Afirmó que uno de sus principales miedos fue su familia, ya que decían comentarios que le advertían que sus gustos le podrían traer problemas. “Yo estaba ocultándolo a más no poder porque yo no podía hacerle eso a mi familia y fueron difíciles los años en los que yo oculté eso”.

En este segmento le mostraron también cuando protagonizó su primera revista. “Fue de mis épocas favoritas”, destacó.

También le mostraron una imagen de una presentación, algo que le demostró que su forma de ser no estaba mal, pues mucha gente le apoyaba en su trabajo.

La Divaza también habló de su amistad con La Jose, quien fue la primera persona que lo apoyó en hacer videos para internet.

