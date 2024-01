Pelucas, vestidos y maquillaje: La Divaza promete sorpresas para ‘La Casa de los Famosos 4’

El influencer venezolano La Divaza contó en una entrevista con Chiky Bombom, de ‘En Casa con Telemundo’, cuáles son sus expectativas para el reality show que promete llenar de emoción, una vez más, a la audiencia hispana en los Estados Unidos.

“Estoy demasiado preparada, ya mañana nos van a encerrar en el hotel”, dijo en la conversación que tuvo esta semana con la dominicana.

Los creadores de videos se halagaron el uno al otro porque les gustan los videos que publican para entretener a los usuarios en las redes sociales.

El youtuber le prometió a Chiky Bombom que dará mucho contenido, algo que le ayudaría a mantenerse por más semanas en la casa, pues si al público le gusta lo que ve de él en el reality, es muy probable que no dejen que lo eliminen.

La Divaza cuenta detalles de lo que mostrará en ‘La Casa de los Famosos’

“Yo te voy a dar el contenido, este es el contenido que te doy”, afirmó para después pedirle su apoyo a la presentadora.

Chiky Bombom le dijo que hay en esta temporada una habitación adicional y que en esta ocasión las dividieron en agua, tierra y fuego.

El venezolano dijo que se identifica con la recámara fuego porque es “candente y sabrosa”. Luego, indicó que él es un signo de aire (Géminis) y por eso cree que faltó un cuarto más.

Acerca de la convivencia dentro del reality show, La Divaza indicó que verá cómo transcurre todo y espera conocer primero a los participantes, aunque advirtió: “Si me tratan mal, yo pago con la misma moneda. No me puedo dejar”.

El joven explicó que lleva una maleta completa de maquillaje, algo que considera indispensable, además reveló: “Voy a llevar tres pelucas mínimo, y allá me prestan, y vestidos. Es que yo tengo muchas sorpresas, pero es que yo no quiero adelantar porque ajá, yo quiero que me vean, el contenido no se puede adelantar”.

Chiky Bombom, al final le envió un mensaje al participante del reality show, a días de que entre a la casa: “Yo te deseo mucho éxito, estaremos viéndote, apoyándote a ti y a todos los participantes”.

Carlos Adyan también intervino y le comentó que se enteró de que La Divaza anda escribiéndole a varios famosos y el influencer le confesó: “Sí, es que me tienen esos DMs explotados”.

‘La Casa de los Famosos 4’ empezará el 23 de enero a través de la pantalla de Telemundo y promete traer drama, romance y tensión a la audiencia.

