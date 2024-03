La Divaza se baña junto a Rodrigo Romeh y Clovis Nienow en ‘La Casa de los Famosos 4’

Un nuevo momento protagonizado por varios integrantes del cuarto Tierra se ha hecho viral en las redes sociales. En esta oportunidad porque grabaron a La Divaza darse un baño junto a Rodrigo Romeh y Clovis Nienow.

En las distintas plataformas digitales compartieron algunos videos del 24/7 en los que se ve a los participantes compartir la ducha mientras se aseaban.

No puedo con esta imagen. Fuagua rezando y tierra enjabonándose 😭 #LCDLF4 pic.twitter.com/g0ELZ1MSz1 — karla (@karlamiyy) March 18, 2024

En las imágenes se ve que los participantes se enjabonan entre ellos mientras Lupillo Rivera los ve desde afuera.

Luego, al pasar poco tiempo de este baño en conjunto, llegó Geraldine Bazán, quien participó un poco, pero pidió que no le mojaran su pelo.

Incluso se vio cómo en una parte se asomó Aleska Génesis, para decirle a la actriz mexicana que se acercara a la cocina porque la comida estaba lista.

En las redes sociales muchos reaccionaron a este momento, que consideraron bastante divertido.

“No estoy soportando, sorry, como quisiera ser Divaza!”, “Aleska celosa porque no la invitaron”, “Divaza, báñalos por nosotras”, “A lo mejor a la Divaza no le importa, pero me parece inapropiado este juego donde se ve que todos apuntan a la Divaza y me parece que es falta de respeto”, escribieron algunos usuarios.

Otros afirmaron: “Los amo”, “Los mejores”, “El mejor, team Tierra”.

La Divaza recuerda los momentos más difíciles de su vida

El youtuber venezolano participó en el segmento ‘La Vida en Fotos’, de ‘La Casa de los Famosos’, en el que habló de todo lo que ha pasado para llegar a donde está.

En la conversación que tuvo con Jimena Gállego comentó que sus inicios no fueron fáciles, debido a la crisis en Venezuela y el ser homosexual. Sin embargo, encontró un refugio en internet, gracias a la generación de contenido para su público.

También habló de la relación con su familia y cómo les costó aceptar que es gay.

La Divaza reaccionó además a una fotografía en la que se le veía en el momento en el que fue deportado de Estados Unidos y tuvo que radicarse en México, un país que le abrió las puertas para que cumpliera varios de los sueños de su vida.

