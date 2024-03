Los mercados de vivienda menos asequibles de EE.UU. en marzo, según RealtyHop

RealtyHop, la compañía inmobiliaria, presentó su Índice de asequibilidad de la vivienda de RealtyHop: marzo de 2024, en el que muestra que Los Ángeles, California, es la ciudad con el mercado inmobiliario menos asequible en los EE.UU.

En esta edición de marzo del Índice de asequibilidad de la vivienda de RealtyHop, la compañía examinó lo que los hogares estadounidenses en las 100 ciudades más grandes necesitan gastar en vivienda.

“A medida que avanza 2024, los posibles compradores aún enfrentan inventarios bajos y precios de lista altos. Con tasas de interés ya altas aumentando una vez más, la asequibilidad empeora en todo el país”, detalla el reporte. “Con base en las tasas hipotecarias reportadas en febrero de 2024, llegamos a una tasa hipotecaria fija promedio a 30 años del 6.81%, en comparación con el 6.64% del mes anterior. Esto significa que para que una familia pueda pagar una casa de $600,000, tendría que aportar $650 adicionales cada año”.

Resultados clave del reporte:

· Los compradores de vivienda en 81 de las 100 ciudades principales analizadas tendrían que gastar más del 30% de sus ingresos anuales en propiedad de vivienda; eso es uno más que el mes pasado.

· En los 25 mercados inmobiliarios más inasequibles del país, los propietarios gastan al menos el 46% o más de sus ingresos en costos de propiedad.

· California sigue siendo inasequible para el estadounidense promedio. Tres de las cinco ciudades menos asequibles se encuentran en el estado.

· Cuatro de los cinco principales mercados inmobiliarios menos asequibles se volvieron más caros este mes: Los Ángeles, CA, Miami, FL, Nueva York, NY y Long Beach, CA.

· Los costos de la vivienda se volvieron menos asequibles en cuatro de los mercados inmobiliarios más asequibles este mes: Toledo, OH, Fort Wayne, IN, Wichita, KS y Cleveland, OH.

Los 5 mercados inmobiliarios menos asequibles:

1. Los Ángeles, California

Los Ángeles siguió siendo el mercado inmobiliario menos asequible del país este mes. Con un precio de lista medio de $1,100,000, los posibles compradores pueden esperar gastar un significativo 98.11% de sus ingresos en el costo de propiedad de una casa.

2. Miami, Florida

Miami también mantuvo su lugar en el ranking este mes. El precio de lista medio de una vivienda se mantuvo en $735,000 dólares, y la familia promedio necesita gastar $4,409.47 dólares mensuales en pagos de hipoteca e impuestos sobre la propiedad, el 95% de sus ingresos.

3. Irvine, California

El precio de lista medio de una casa en esta ciudad disminuyó a $1,384,000, y los propietarios ahora pueden esperar gastar el 78.80% de sus ingresos en costos de propiedad de vivienda.

4. Nueva York, Nueva York

Los posibles compradores con un ingreso medio de $ 77,338 pueden esperar gastar el 71.24% mensualmente en pagos de hipoteca e impuestos a la propiedad. El costo promedio de una propiedad es de $800,000.

5. Long Beach, California

Long Beach sigue siendo el quinto en nuestra lista de mercados inmobiliarios menos asequibles. Las familias deberían esperar gastar el 68.09% de sus ingresos en una casa con un precio de lista medio de 785.000 dólares.

En contraparte:

Detroit, Michigan

Detroit sigue siendo el mercado inmobiliario más asequible del país. El precio medio de compra de una vivienda disminuyó a $87,450 dólares, donde la familia promedio gasta $561,96 dólares mensuales en pagos de hipotecas e impuestos, es decir, el 17.6% de sus ingresos.

Para mirar el reporte completo y su metodología, ingrese aquí.

