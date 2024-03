Andrés Guardado lanza dardo a la MLS: “Estados Unidos nos ha utilizado para crecer”

El futbolista mexicano y figura estelar de los Esmeraldas de León, Andrés Guardado, aseguró este lunes que el fútbol mexicano se encuentra atravesando una grave crisis debido a los problemas que presentan para exportar jugadores jóvenes a Europa y por culpa del papel que ha venido jugando la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos en las últimas temporadas debido a las comodidades que le brindan a los jugadores aztecas para poder formar parte de sus equipos.

Estas declaraciones las realizó el mediocampista que brilló en el Real Betis de España durante una entrevista ofrecida para Fox Sports, donde destacó algunos de los problemas que se han venido registrando dentro de la Liga MX para poder mantenerse como la competencia más importante de toda la Concacaf.

Andrés Guardado dio como ejemplo su impresionante carrera en la que logró brillar en el viejo continente durante la mayoría de su etapa como jugador profesional hasta que finalmente culminó su etapa en Europa para regresar a su país natal y así darle unos últimos años de alegría a sus aficionados; sostuvo además en lo importante que es exportar jugadores para que puedan aprender el estilo de juego europeo y así poder desarrollar el fútbol mexicano.

“Me hablaban mucho del último fracaso del Mundial, que desde ahí se estancó, desde aquí, que hay crisis, y yo le digo, para mí la crisis en México existe desde hace muchos años, pero qué pasaba, cada cuatro años la gente iba al Mundial, se calificaba de grupo, entonces toda la basura se escondía”, expresó Guardado al referirse sobre el negativo resultado obtenido en el Mundial de Qatar 2022 cuando la selección mexicana no logró superar la fase de grupos.

“Ahora no se calificó y ahora sí se habla de crisis […] el lado positivo de lo que nos pueda servir el último fracaso es para que esa basura no se vuelva esconder […] ojalá tomemos buenas decisiones a nivel directivo para que realmente crezcamos Estados Unidos nos ha rebasado por mucho y te digo más, Estados Unidos nos ha utilizado para crecer y cuando nos rebase, no dudo que diga ‘México ya no me sirve'”, concluyó el mediocampista.

Las palabras de Guardado no son del todo descabelladas debido a que la Major League Soccer se ha convertido en una liga con un amplio nivel competitivo y no sólo en una competencia en la que las máximas figuras jugaban para poder retirarse.

