Geraldine Bazán habla de Gabriel Soto e Irina Baeva en ‘La Casa de los Famosos’

La actriz Geraldine Bazán ha mostrado su autenticidad y humildad desde su llegada ‘La Casa de los Famosos‘, ganándose el apoyo de sus compañeros del concurso y de los espectadores que la ven día a día en sus diversas actividades y desafíos dentro de la competencia.

A su vez, el pasado fin de semana entre los participantes estuvieron hablando sobre la infidelidad y ella no pudo evitar hablar de una situación que le ocurrió con Gabriel Soto (padre de sus hijas) y lo que ocurrió con Irina Baeva.

“Les voy a decir una cosa, a mí me pasó algo que fue muy público que a veces hasta la gente se dio cuenta antes que yo porque en redes sociales lo que hacían era de la parte de la chica hacerme saber a mí que eso estaba pasando y ahí yo todavía di el beneficio de la duda y lo hablé directamente y me dijeron ‘no te preocupes, no va a volver a pasar’. Y me volvieron a montar en redes sociales ‘te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene’. Obviamente, mi relación era algo mucho más serio, formal, importante, entonces yo no podía dejarme llevar por (…)“, expresó frente al resto de los concursantes.

Geraldine Bazán es una de las favoritas

La actriz Geraldine Bazán se ha convertido en una de las favoritas de ‘La Casa de los Famosos’ durante la cuarta temporada y todo se debe gracias a su carisma, talento y valentía para enfrentar los retos que se presentan en el reality show. Además, su cercanía con el público ha generado una conexión especial que la ha posicionado como una de las participantes más queridas por la audiencia.

Con su participación en el programa, la mexicana ha demostrado que es una mujer fuerte, luchadora y con una gran determinación para alcanzar sus metas. Su paso por el concurso ha sido una oportunidad para que el público conozca más a fondo su personalidad y su carácter, lo cual ha generado un gran impacto positivo en su carrera y en su imagen pública.

Sin duda, ella se ha convertido en una de las grandes revelaciones de esta temporada conquistando los corazones de quienes la admiran y la apoyan en esta nueva aventura televisiva. Su carisma y autenticidad la han posicionado como una de las participantes más destacadas del reality show, y su talento y determinación la convierten en una fuerte contendiente para llevarse el premio final.

